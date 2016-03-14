Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У православных начался Великий пост
Великий пост начался в понедельник, 14 марта, для православных. В течение 48 дней верующие будут воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения, вести глубокую духовную работу, усмирять свои страсти, чтобы 1 мая отпраздновать Пасху - день воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Каждый четвертый россиянин намерен в этом году соблюдать Пост, подсчитали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом строго ограничивать себя на протяжении почти 50 дней, то есть соблюдать все правила и предписания Церкви, готовы лишь 4% опрошенных. Именно этот показатель считает "индикатором степени религиозности нашего общества" руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Пост - это, прежде всего, самоограничение, погружение в себя. А к этому большинство людей, даже относящих себя к числу верующих, - не готовы", - сказал эксперт. Он отметил, что популярностью в народе пользуется то, что способно создать атмосферу праздника. Поэтому и Пасху празднует значительно больше людей, чем постится. И, например, по данным ВЦИОМ, из года в год красят яйца 82% опрашиваемых, среди которых и те, кто относит себя к неверующим.
Новости тематики
- 2 октября летний кубок КВН-2016 в Приморье покажут по Первому каналу
- Россияне перестали ходить в кино
- МВД закупит программное обеспечение для слежки за пользователями соцсетей
- Программисты научили нейросеть писать музыку и тексты песен
- В "Роскино" признали, что в стране снимаются фильмы отвратительного качества
- Кинотеатры и центры отдыха в России вот-вот останутся без попкорна
- У православных начался Великий пост
- Борис Гребенщиков начал петь в метро
- Андрей Макаревич обозвал российских рок-певцов глистами
- Американский фильм "Номер 44" отозван из российского проката
Новости раздела
- Умер режиссер Станислав Говорухин
- 2 октября летний кубок КВН-2016 в Приморье покажут по Первому каналу
- Россияне перестали ходить в кино
- МВД закупит программное обеспечение для слежки за пользователями соцсетей
- Программисты научили нейросеть писать музыку и тексты песен
- В "Роскино" признали, что в стране снимаются фильмы отвратительного качества
- Кинотеатры и центры отдыха в России вот-вот останутся без попкорна
- Сюрприз для фанатов легендарного сериала "Друзья" приготовили Paramount Comedy и "Ростелеком"
- В России поставили спектакль про Путина и пришельцев
- У православных начался Великий пост
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Каждый четвёртый собирается, а придётся каждому второму-кризис в помощь