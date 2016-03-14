У православных начался Великий пост

Великий пост начался в понедельник, 14 марта, для православных. В течение 48 дней верующие будут воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения, вести глубокую духовную работу, усмирять свои страсти, чтобы 1 мая отпраздновать Пасху - день воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Каждый четвертый россиянин намерен в этом году соблюдать Пост, подсчитали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом строго ограничивать себя на протяжении почти 50 дней, то есть соблюдать все правила и предписания Церкви, готовы лишь 4% опрошенных. Именно этот показатель считает "индикатором степени религиозности нашего общества" руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Пост - это, прежде всего, самоограничение, погружение в себя. А к этому большинство людей, даже относящих себя к числу верующих, - не готовы", - сказал эксперт. Он отметил, что популярностью в народе пользуется то, что способно создать атмосферу праздника. Поэтому и Пасху празднует значительно больше людей, чем постится. И, например, по данным ВЦИОМ, из года в год красят яйца 82% опрашиваемых, среди которых и те, кто относит себя к неверующим.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.