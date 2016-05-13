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В "Роскино" признали, что в стране снимаются фильмы отвратительного качества

13 Мая 2016, 18:45 | В России

В 2016 году пока окупилась только одна отечественная кинокартина

 
 

Все российские фильмы в 2016 году, кроме «Экипажа», не окупили расходов на производство. Об этом заявила глава организации «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Это серьезный повод для анализа, потому как получается, что на все эти фильмы эксперты год или два назад делали ставки, раз уж на них выделялось госфинансирование», — заметила Мцитуридзе в интервью РИА «Новости».

Руководитель «Роскино» подчеркнула, что размер ежегодной государственной субсидии кино — 6 миллиардов рублей (около 90 миллионов долларов) — это бюджет одного голливудского блокбастера. Мцитуридзе отметила, что сегодня невозможно понять, как эти деньги работают и окупаются.

Вместе с тем, по результатам кинорынка в Берлине, который прошел в феврале, продажи российских фильмов увеличились в шесть-семь раз по сравнению с прошлым годом, добавила она.

«Роскино» — организация, с 1924 года занимающаяся продвижением отечественного кино в мире. Ее глава Мцитуридзе также возглавляет журнал Variety Russia.

Бюджет картины режиссера Николая Лебедева «Экипаж» составил 650 миллионов рублей (около 9,8 миллиона долларов). Сборы фильма на момент написания статьи — 13,8 миллиона долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кинотеатр  кинорынок  роскино  субсидия 



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