Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В "Роскино" признали, что в стране снимаются фильмы отвратительного качества
В 2016 году пока окупилась только одна отечественная кинокартина
Все российские фильмы в 2016 году, кроме «Экипажа», не окупили расходов на производство. Об этом заявила глава организации «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Это серьезный повод для анализа, потому как получается, что на все эти фильмы эксперты год или два назад делали ставки, раз уж на них выделялось госфинансирование», — заметила Мцитуридзе в интервью РИА «Новости».
Руководитель «Роскино» подчеркнула, что размер ежегодной государственной субсидии кино — 6 миллиардов рублей (около 90 миллионов долларов) — это бюджет одного голливудского блокбастера. Мцитуридзе отметила, что сегодня невозможно понять, как эти деньги работают и окупаются.
Вместе с тем, по результатам кинорынка в Берлине, который прошел в феврале, продажи российских фильмов увеличились в шесть-семь раз по сравнению с прошлым годом, добавила она.
«Роскино» — организация, с 1924 года занимающаяся продвижением отечественного кино в мире. Ее глава Мцитуридзе также возглавляет журнал Variety Russia.
Бюджет картины режиссера Николая Лебедева «Экипаж» составил 650 миллионов рублей (около 9,8 миллиона долларов). Сборы фильма на момент написания статьи — 13,8 миллиона долларов.
Новости тематики
- 2 октября летний кубок КВН-2016 в Приморье покажут по Первому каналу
- Россияне перестали ходить в кино
- МВД закупит программное обеспечение для слежки за пользователями соцсетей
- Программисты научили нейросеть писать музыку и тексты песен
- В "Роскино" признали, что в стране снимаются фильмы отвратительного качества
- Кинотеатры и центры отдыха в России вот-вот останутся без попкорна
- У православных начался Великий пост
- Борис Гребенщиков начал петь в метро
- Андрей Макаревич обозвал российских рок-певцов глистами
- Американский фильм "Номер 44" отозван из российского проката
Новости раздела
- Умер режиссер Станислав Говорухин
- 2 октября летний кубок КВН-2016 в Приморье покажут по Первому каналу
- Россияне перестали ходить в кино
- МВД закупит программное обеспечение для слежки за пользователями соцсетей
- Программисты научили нейросеть писать музыку и тексты песен
- В "Роскино" признали, что в стране снимаются фильмы отвратительного качества
- Кинотеатры и центры отдыха в России вот-вот останутся без попкорна
- Сюрприз для фанатов легендарного сериала "Друзья" приготовили Paramount Comedy и "Ростелеком"
- В России поставили спектакль про Путина и пришельцев
- У православных начался Великий пост
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров