Отдых необходим или как выжить на корпоративном мероприятии

Организация корпоративных мероприятий в Подмосковье должна проводиться твердой рукой хозяйственника, которому все по плечу — и управление людьми, и распределение обязанностей. Только тогда можно говорить, что корпоративные мероприятия были эффективны.

Работа существует для того, чтобы на ней работать. Эта прописная истина ясна каждому. Однако компаниям, которые хотят добиться высочайших успехов на рынке и иметь развитую культуру тайм-менеджмента (с его интенсивным ритмом работы и достижением наивысших показателей эффективности), особое внимание нужно уделять корпоративному отдыху.

Чаще всего в корпоративных коммуникациях особый упор делают на трудолюбие и поддержку высокого рабочего темпа. Однако, давно известно, что ценно не только умение полностью отдаваться работе, но и умение столь же эффективно отдыхать.

Что такое корпоративный отдых?

Корпоративный отдых — это не столько неформальная обстановка, сколько способ накопления сил и коммуникативных умений, используемых с целью покорения вершин. От того, насколько эффективно будет проведен корпоратив, зависит плодотворность командной работы. Как следствие, логичным является, что работодатель заботится о комфортном отдыхе сотрудников и берет все расходы по организации желаемого вида релаксации на себя.

Спортивные корпоративные мероприятия и праздники, которые организует компания, за 10 лет стали привычным явлением жизни любой компании. Корпоративный отдых приобретает с каждым годом все новые оттенки. Плюсов много: формирование благоприятного имиджа, сплочение команды в неформальной обстановке, возможность просто приятно провести время друг с другом.

Но для того, чтобы корпоративный отдых прошел непринужденно и без каких-либо эксцессов, нужна хорошая организация. Любая организация корпоративных мероприятий в Подмосковье должна иметь координатора, который руководит остальными и отвечает за проведение праздника. Ничего не пускается «на самотек». Все нюансы продумываются заранее, начиная от состава сотрудников и заканчивая их развозкой по домам.

При планировании корпоратива обязательно учитывается возраст сотрудников и их темперамент. Наверное, не очень удачным решением окажется поход на 3 дня в горы, если средний возраст сотрудников составляет 50 лет. Ни в коем случае нельзя заставлять сотрудников вставать рано утром и идти на пляж. Лучше всего действует разделение: молодым можно устроить вечер танцев на пляже до утра, а следующий вечер более старым посвятить спокойный вечер у костра.

Особо сложный вопрос на любой вечеринке: «Пить или не пить?». Алкоголь — очень коварен на любой вечеринке. С легкостью развязывает язык, заставляет совершать различные поступки, о которых впоследствии вспоминают с ухмылкой. Однако исключать их полностью не рекомендуется. Лучше всего взять мало, а потом сделать его «платным» — так будет сделан ясный и хороший намек на то, что вы не хотите «потерять человеческие лица» в сотрудниках.

Корпоративный отдых не является мероприятием из разряда «один раз в год». Его можно поддерживать регулярно в течение года. А последнюю сделать особенно знаковую и «богатую».