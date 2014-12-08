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Новые зарубежные сериалы
Поклонники сериалов наверняка уже пересмотрели все, что было выпущено гигантами киноиндустрии за прошедшие годы. Однако 2014-й не оставит их любопытство без удовлетворения, потому что в этом году было выпущено множество интересных проектов.
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Попав на страницу сайта, посетитель увидит длинный перечень сериалов. В этом списке очень легко запутаться, особенно если искать что-то определенное. Сэкономить время поможет строка поиска, в которую достаточно ввести пару слов, чтобы переместиться на страничку с интересующим сериалом. Если же вы еще не знаете, что хотели бы посмотреть, тогда воспользуйтесь подсказкой других пользователей, выбрав одну из популярных историй, которую смотрит большинство зрителей в сети. И скука сразу же исчезнет.
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