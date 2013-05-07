В эпоху кризиса власти Евросоюза вновь нашли внешнего врага в лице России

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Слова персонажа Адольфа ГИТЛЕРА из кинофильма «Белый тигр»

Не так давно на сайте журнала «Военное обозрение» вышла статья, которая касалась болезненной для нашей страны темы попыток демонизации образа советского солдата–освободителя, да и самой России, которые (попытки) сегодня активно предпринимают в ряде западных государств, пишет портал Topwar.Ru.

Статья вызвала достаточно бурную дискуссию, в которой особым образом выделились голоса нескольких читателей. Смысл постов этих господ заключался в том, что автор, дескать, впускает «в эфир» некую информационную провокацию. Мол, на самом деле Запад вовсе не пытается демонизировать солдата-победителя, а вместе с ним и всю Россию, а даже наоборот, продолжает относиться к Великой Победе с благоговейными чувствами.

То, что в немецких школах в разделе «Зарубежная литература» официально вводится изучение весьма специфического произведения Александра СОЛЖЕНИЦЫНА «Прусские ночи» о «зверствах» советских солдат в Германии в последние месяцы войны; то, что памятники советским воинам все чаще превращаются в объекты для надругательства; то, что в подозрительно однобоком ключе переписываются западные учебники истории Второй мировой войны; то, что в немецких СМИ появляются статьи о «русских варварах в Европе», которые основываются на цитатах Йозефа ГЕББЕЛЬСА, - видимо, не особенно впечатлило господ, узревших в этом исключительно провокацию со стороны автора материала на «Военном обозрении». Почему-то эти же господа не изволили узреть провокации со стороны тех, кто занимается реальным шельмованием истории.

Так, очередной удар по статусу советского солдата-освободителя нанесли теперь уже немецкие кинематографисты. Во время празднования параллельных годов Германии в России и России в Германии немецкий режиссер Филипп КАЛЬДЕБАХ решил представить немецкому народу «свою правду о войне» в виде фильма «Наши матери, наши отцы». На фоне сюжета о «приключениях» немецких друзей на Восточном фронте очевидно выделяется авторский замысел показать с самой неприглядной стороны русских солдат, которые, по версии режиссера, единственной своей целью видели массовые изнасилования немецких девушек и женщин и расправу над ранеными в захваченных ими госпиталях.

Фильм, который демонстрирует исключительно «зверства» русских солдат и польских партизан (удивительная однобокость немецких режиссеров, не правда ли, если учитывать, кто и против кого развернул ту большую войну), был назван в ФРГ культурным событием года…

После выхода фильма «Наши матери, наши отцы» на немецкие экраны (фильм был показан по каналу ZDF) российский МИД направил в Германию ноту протеста. Возмущены фильмом оказались не только россияне и граждане Германии, имеющие русские корни. В Польше «творение» германских киношников тоже вызвало бурю негодования.

Продолжая разговор о том, что в ряде западных стран становится все более популярным выставлять Россию в качестве главного мирового монстра, стоит коснуться и еще одного «художественного» произведения. На сей раз решили отметиться скандинавские «партнеры», задумавшие использовать книгу норвежского писателя Ю НЕСБЕ «Оккупированная» для съемок своего «киношедевра». Тема российской оккупации Норвегии – это, согласитесь, нечто новое.

Однако в своей книге, которую вдруг собрались экранизировать шведские кинематографисты, Несбе пишет не о прошлом. Его взор привлекает исключительно будущее Европы. И в этом самом будущем норвежский литератор видит, почему-то, не угрозу засилья радикальных исламистов в его же Норвегии и не угрозу культивации содомитских отношений среди его соотечественников и других отдемократизированных европейцев, а… о ужас – оккупацию Норвегии со стороны России.

Фильм по этой книге еще даже не начали снимать, а права на его показ уже успели выкупить два европейских канала: Arte (Франция и Германия) и NRK (Норвегия). Видимо, руководство этих каналов заранее уверено в том, что фильм «Оккупированная» просто не может не вызвать интерес у определенного числа европейцев, дух русофобии в которых подпитывается с самого раннего возраста. Но почему же норвежские и шведские творческие господа не хотят представить своим соотечественникам фильм о том, как целые кварталы скандинавских городов оказываются во власти хиджабов и черных повязок с цитатами ваххабитского содержания, выполненными арабской вязью? Почему не снимут фильм о том, что некоторые районы Осло напоминают, скорее, африканские «оазисы», живущие на территории которых люди не знают ни слова по-норвежски? Почему про эту (реальную) оккупацию Скандинавии – ничего, а вот про антироссийские фобии – и книги, и фильмы?

Видимо, это и есть плоды долгого хождения матушки-Европы по лабиринтам своей же мультикультурности и толерантности. Сказать правду о радикальных мусульманах – табу, так как это может быть увязано с нарушением прав человека, а вот преподнести очередную ложь о России – самое то.

Так ведь в том и дело, что Холодная война осталась позади, что Европу раздирают на куски совсем другие проблемы, совсем другие угрозы стоят перед современным европейским обществом. Но, по всей видимости, лучше мусолить образ «старого противника», нежели доносить до понимания своего же общества наличие противников и угроз новых и оттого более реальных.

Алексей ВОЛОДИН.