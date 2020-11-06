Мужчинам не нужен праздник

Известные приморцы рассказали, почему они могут обойтись без Всемирного дня мужчин

Этот малоизвестный праздник отмечается в первую субботу ноября, в 2020 году он выпадает на 7 число. Любопытно, что такой особый день учредили ещё в 2000 году по инициативе первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачёва, однако за минувшие два десятилетия праздник не получил широкого распространения. Как выяснилось, многие мужчины просто не в курсе, что есть такой праздник.

Зачем мужчинам праздник?

Социологи отмечают, что в последние годы, с расцветом феминизма, наблюдается обратная дискриминация в отношении мужчин. А по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мужчины болеют серьёзными заболеваниями намного чаще, чем женщины и в среднем живут на 5 лет меньше, причём не только по естественным причинам, но и из-за тяжёлых условий труда и продолжающихся на планете войн.

Впервые о необходимости такого праздника заговорили ещё в начале ХХ века. Инициатором выступил американский политик Джордж Джон Кинделл, состоявший в Демократической партии в Колорадо. Он заявил, что выдающихся мужчин нужно награждать «Всемирной мужской премией», но только тех, кто смог достичь высот в политике, бизнесе, науке, культуре или искусстве без применения какого-либо насилия. Затем разговоры о празднике затихли.

Напомнил идею об учреждении особого мужского дня экс-глава СССР Михаил Горбачёв. Его инициативу поддержали Венском магистрате. Так и появился праздник – Всемирный день мужчин. По этому случаю создали и специальную премию. Ею до 2006 года награждались мужчины, внёсшие вклад в изменение мира к лучшему без применения насилия. Им вручали бронзовую копию роденовского «Мыслителя». Лауреатами в своё время становились бывший президент Польши Лех Валенса, основатель группы The Beatles Пол Маккартни, американский певец Майкл Джексон, актёры Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон и даже глава Римско-католической церкви Папа римский Иоанн Павел II.

Наши дни

Сейчас вряд ли кто вспомнит, что была какая-то премия для мужчин и вообще учреждён специальный мужской праздник. Мало знают о нём и известные приморцы – общественные деятели, бизнесмены, политики. Более того, найдутся и те, кто против такого торжества.

Так, приморский миллиардер и президент сети DNS Дмитрий Алексеев, который мог бы даже номинироваться на премию и, вполне возможно, получить бронзовую статуэтку «Мыслителя», считает, что такой праздник не нужен. Как, кстати, и Международный женский день.

«Об этом празднике слышу от вас вообще впервые. И считаю, что его отмечать не нужно. Честно говоря, я вообще не понимаю смысла во всех этих гендерных праздниках. Их придумали как своеобразный маркетинговый ход, которым умело пользуются продавцы цветов и сувениров.

Даже то, что Всемирный день мужчин когда-то утвердил бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев – ничего не значит. Мало ли он глупостей наделал в своё время? Про Международный женский день тоже могу сказать, что цветы дамам нужно дарить круглый год и без повода, а не только восьмого марта», – отметил Дмитрий Алексеев.

Негативно к этому празднику относится и глава Надеждинского района Приморского края, который считает, что настоящие «мужские» даты в календаре другие и ни одной нет в ноябре.

«Мне как человеку военному, который служил в подразделениях специального назначения, все эти праздники типа Всемирного мужского дня не понятны и отношусь к ним негативно. Вот, Двадцать третье февраля – день настоящих мужчин, которые служили в армии, двадцать четвёртое октября – день спецназа, тоже можно расценивать как «день мужчин». День ВДВ, второе августа, тоже мужской праздник. Это мужские праздники для тех, кто защищал Родину. Есть, конечно, и те, которые по состоянию здоровья не могли этого сделать, но и у них опять же – Двадцать третье февраля. Потому что они всё равно защитники, защитники своей семьи. А те, кто не служил в армии и избегал этого, даже не надо никак их чествовать. В наше время и так намного меньше мужчин, чем раньше. Да и вообще считаю, что я не тот кандидат, который может что-то говорить о Международном мужском дне», – поделился своим мнением Рустям Абушаев.

А вот представители ресторанного бизнеса и творческие личности относятся к этой дате снисходительно, считая, что лишний повод для праздника – никогда не лишний.

«Да, я знаю, что Всемирный день мужчин существует, но в нашей стране он не отмечается. Если сравнивать, например, этот праздник, то большей популярностью за границей и постепенно приходит в Россию Father’s Day. Вот на него мы в «Пекарне Мишеля» делаем специальные напитки и десерты для мужчин.

Если пофантазировать о том, как бы можно было отмечать Всемирный день мужчин, то кроме пены для бритья и носков в качестве подарков ничего на ум не приходит… Но мы бы могли предложить какие-нибудь сладости в виде сигары, стакана виски или того, что бы олицетворяло маскулинность. Вообще, люди любят праздники и любят дарить подарки, поэтому если начнут праздновать Международный мужской день – хуже от этого не станет. Только будет ли смысл в нём? Ведь у нас есть День защитника отечества – двадцать третье февраля и потихоньку начинают праздновать Father’s Day. В чём тогда будет заключаться суть Мужского дня?», – рассказал ресторатор Павел Кусков.

Интересным видением данной праздничной датой поделился режиссёр, художественный руководитель Приморского Академического краевого драматического театра им. М. Горького Народный артист Российской Федерации и Почётный гражданин Владивостока Ефим Звеняцкий. Он считает, что мужчины могут прожить и без своего праздника, но если он уже учреждён, то в этот день нужно поздравлять женщин.

«Считаю, что мужской праздник у нас круглый год и все положительные эмоции, своё хорошее настроение мы получаем от прекрасных женщин! Наши жёны, дочери, девушки и есть праздник. А мужчины должны всегда оставаться мужчинами и без всяких выделенных в календаре дней. Как должен отмечаться этот праздник? Мужчины должны дарить своим женщинам цветы и подарки – и никак иначе. Тогда бы был самый большой и прекрасный праздник», – уверен Ефим Звеняцкий.

В том, что праздник должен быть каждый день вне зависимости от даты в календаре, с Ефимом Семёновичем согласен и художник, музыкант, дизайнер городской среды Павел Шугуров.

«Про этот праздник, откровенно скажу, не знал. Соответственно наша семья не отмечает. Зато с радостью отмечаем Международный женский день – у меня дома четыре девчонки: три дочери и супруга. Вообще я за любые праздники и стараюсь так жить, что каждый день – праздник. Мы в своей семье регулярно устраиваем спонтанные цветы и радости друг-другу. Создание праздника – это вообще мое призвание. Что касается гендерных праздников, то я не очень их понимаю, потому что я за равноправие людей. Сейчас современные средства производства позволяют работать, зарабатывать и быть успешным на равных. Я вот и дочек своих воспитываю в такой же логике. Считаю, что мужской праздник вообще – двадцать третье февраля, когда девушки готовят сюрпризы. Хотя мне непонятно, почему мы до сих пор делимся по каким-то половым признакам и что мы в этот день празднуем. Но если пофантазировать о том, как можно сейчас отпраздновать Всемирный день мужчин, то мне сразу представляется такой предсвадебный мальчишник. Когда мужчины собираются, обсуждают свои мужские вопросы, ни перед кем не отчитываются и не оправдываются. Всё открыто и честно. Это может быть такой особый день, когда мы сами для себя танцуем и общаемся», – предлагает Павел Шугуров.

А что скажут женщины?

Рассказывая о Всемирном мужском дне, невозможно обойтись без женского мнения. Так, лидер Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная находит, что Всемирный день мужчин позабыт зря и что сильную половину человечества нужно обязательно поздравлять с этим днём.

«Я, конечно, слышала про этот праздник. Он молодой, и считаю, что его не отмечают незаслуженно. Ведь мужчина всегда идёт плечом к плечу с женщиной и его тоже нужно поддерживать и радовать. Думаю, что этот праздник можно было бы отмечать не только мужчинам в своем кругу, а разделять его с близкими друзьями. Это стало бы ещё одним хорошим поводом для встречи и обсуждения каких-то насущных вопросов, проблем, разговором о детях. Настоящие друзья могут сказать тебе в лицо правду и поздравить нужными пожеланиями. Что касается подарков, то, конечно же, банкет бы был за «мой счёт». А если говорить про что-то материальное, то нужно дарить какую-то душевную вещь. Я бы, наверно, подарила бы блокнот в хорошем кожаном переплёте, чтобы он был всегда рядом. Можно было бы и свитер связать своими руками – тоже отличный подарок, но я, к сожалению, не вяжу. Вообще, зря, что такой праздник назначен, но не раскручен», – посетовала Татьяна Заболотная.

Как оказалось, из всех опрошенных женщин только Татьяна Владимировна знала про этот праздник. Но не одна она считает, что на Всемирный день мужчин нужно дарить милые и приятные сердцу подарки, сделанные с душой.

«Только сейчас от вас узнала про этот праздник и сразу обратилась к Википедии. Оказывается, есть Всемирный день мужчин и Международный день мужчин. И это два разных праздника! Знаю, что у нас в стране потихоньку появляется День отца и его как-то начинают отмечать. Плюс есть Двадцать третье февраля, когда мы поздравляем всех мужчин вне зависимости от того мальчик ли это, служивший мужчина или просто юноша. Поэтому не скажу, что наши мужчины обделены праздниками.

Если вдруг Всемирный день мужчин у нас в стране правильно пропиарят и сделают его праздником, то будет ещё один повод для подарков и поздравлений. Почему нет? Люди любят праздники – нам только повод дай. Если сейчас подумать, что можно подарить, то это однозначно не носки и пена для бритья, а что-то такое душевное, сделанное своими руками», – уверена руководитель комитета по развитию женского предпринимательства Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Лариса Бутенко.

Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ