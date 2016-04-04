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Сюрприз для фанатов легендарного сериала "Друзья" приготовили Paramount Comedy и "Ростелеком"
11 апреля в 21.45 по московскому времени легендарный сериал «Друзья» зазвучит по-новому. Телеканал Paramount Comedy переозвучил сериал и представляет новую версию всех сезонов ситкома, который выходил с 1994 по 2004 годы, сообщает газета "Золотой Рог".
Телеканал Paramount Comedy предлагает зрителям узнать подлинную историю «Друзей»: при создании новой версии была проделана огромная работа над переводом текстов. Особое внимание уделялось шуткам, которые в старом дубляже 90-х годов часто теряли смысл или вовсе упускались при переводе. В обновленной версии сохранено максимальное количество шуток из оригинальной англоязычной версии.
Специально к старту обновленных «Друзей» Paramount Comedy и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» подготовили приятный сюрприз для фанатов сериала. На специальном сайте friends.paramountcomedy.ru начался обратный отсчет до премьеры. На этом сайте представлены веселые тематические игры, тесты на знание сериала и на совместимость с главными героями. Также все желающие могут озвучить фрагменты из «Друзей» своим голосом в онлайн-студии дубляжа.
Первого апреля, в преддверии премьеры, Paramount Comedy покажет марафон специальных серий сериала «Друзья», озвученных российскими звездами. В специальной «звездной» версии главные герои заговорят голосами руководителя телеканала MTV Россия Яны Чуриковой, певицы Анастасии Задорожной, художницы Саши Фроловой, актера и телеведущего Антона Лаврентьева, фотографа Дмитрия Исхакова и автора шоу «+100500» Максима Голополосова.
За 10 сезонов ситком «Друзья» получил шесть номинаций на «Золотой глобус» и одну из них выиграл, он также 44 раза выдвигался на престижную телевизионную премию «Эмми» и становился её лауреатом целых 6 раз. Сериал также был признан лучшим комедийным сериалом в истории телевидения по версии журнала The Hollywood Reporter.
Досье "Золотого Рога": «Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже 3,4 млн семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе до 60 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, вернуться к началу программы, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D. Сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV).
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