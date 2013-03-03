А что у вас сегодня по расписанию в домашнем кинотеатре?

Как часто мы стоим перед выбором, какой фильм посмотреть сегодня вечером? Количество кинолент растет как на дрожжах, но качество оставляет желать лучшего. Выбирайте фильм, основываясь на чувствах и предпочтениях к актерскому составу. Нравится ли вам американская актриса Джессика Альба? Если да, тогда вы наверняка найдете нечто интересное с ее участием именно для вас!

Универсальность игры Джессики Альбы порой поражает. Как такая юная актриса перевоплощается из одной роли в другую? Главной работой в начале ее карьеры была роль суперсолдата Макс Гевары в телесериале «Темный ангел» (2000-2002). После съемки сериала актрису стали активно приглашать на кастинги других фильмов.

В фильме «Лапочка» (2003) Джессика сыграла хореографа с давней мечтой – открыть танцевальную школу. Любовь к танцам и детям главной героини Хани Дэниелс заставляло двигаться ее дальше и добиваться своей цели. Но где взять деньги на открытие школы? В 2005 году актриса сыграла роль экзотической танцовщицы в фильме «Город грехов». Джессика во многих фильмах показывает свое танцевальное мастерство и грациозность движений, а гибкость и пластичность актрисы завораживают. Смотреть онлайн фильмы без регистрации, где Альба исполняет эпизоды с танцами – одно удовольствие!

Романтическое и трогательное кино подойдет к просмотру в один из тихих и теплых вечеров. В фильме «Тайный знак» (2010) Джессика сыграла учительницу младших классов Мону Грей, у которой заболел отец, когда она была ребенком. Эмоциональный стресс и депрессия ввели девочку в ступор. Мона начала усердно увлекаться математикой и ушла в себя. И тут ей предлагают стать учителем младших классов. Сможет ли молодая учительница отбросить все свои проблемы и стать хорошим учителем? Если вам нравится смотреть онлайн фильмы без регистрации в драматическом жанре с элементами комедии, тогда этот фильм вам придется по вкусу!

А если вы любитель смотреть приключения онлайн с эффектными сценами и жестокими поступками главных героев, тогда добро пожаловать в фильм «Мачете» (2010). Не смотря на быстродействие картины с огромным количеством преступлений и убийств, ирония и юмор делают этот фильм веселым и расслабляющим. Брутальный мексиканец Мачете должен убить сенатора, за что получит 150 тыс. долларов, но его наниматель Бут подставляет своего исполнителя. Неужели Буту будет так просто подставить Мачете? Отомстит ли мексиканец за предательство?

Продолжение брутального приключения онлайн можно будет увидеть в недалеком будущем в фильме «Мачете убивает» (2013). Теперь власти США обращается к мексиканцу за помощью в выполнении опасного задания. Поймать мексиканского лидера, торгующего оружием – основная цель Мачете. Настолько ли Мачете подготовлен для исполнения своей миссии? Брутальная кинолента с эффектным экшеном и актуальным юмором делают фильм незабываемым.

Джессика Альба не перестает удивлять своим актерским талантом и умением вживаться в свою роль. Некогда милая и скромная девушка в фильме «Тайный знак» незаметно перевоплощается в суровую помощницу киллера в киноленте «Мачете». Исполнение ролей происходит так естественно, что порой можно и не поверить, что Джессика способна быть одновременно покладистой девчонкой и жестокой убийцей. Какой она будет в последующих фильмах? Знаем ли мы актрису со всех сторон? Будучи мамой двух маленьких девочек, Джессика продолжает принимать активное участие в кинематографическом процессе, не отрываясь от семейной жизни.