2 октября летний кубок КВН-2016 в Приморье покажут по Первому каналу

Летний Кубок КВН-2016, впервые прошедший во Владивостоке, покажут по Первому каналу уже в это воскресенье, 2 октября, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Приморский кубок стал рекордным по количеству зрителей и продолжительности эфирного времени.

Основатель движения КВН в Приморском крае, почетный член краевой молодежной общественной организации «Приморский клуб веселых и находчивых» Сергей МАТЛИН подчеркнул, что игру, записанную во Владивостоке 11 сентября, главный канал страны будет транслировать в прайм-тайм воскресенья - с 19.20 до 22.00.

«Приглашаю всех к экранам телевизоров. Для “Летнего кубка КВН во Владивостоке” выделено рекордное количество эфирного времени - 2 часа 40 минут, притом что стандарт КВН - 1 час 50 минут. Это значит - практически все, что было в “Фетисов Арене” 11 сентября, покажут в эфире Первого канала. Думаю, что мы увидим и сборную Приморского края, и замечательный открывающий ролик, в котором запечатлены красоты Приморья. Кроме миллионов жителей нашей страны все это увидят и иностранцы - международная сеть вещания Первого канала выходит далеко за рамки РФ. В повторе игру можно будет увидеть и на недавно открывшемся круглосуточном канале КВН», - рассказал он.

Сергей Матлин добавил, что в общей сложности зрителями игры стали 12 тысяч приморцев - по 6 300 человек были приглашены 10 сентября на генеральныю репетицию Суперкубка и 11 сентября - на само соревнование чемпионов высшей лиги КВН. Генеральная репетиция отличалась от самой игры только отсутствием жюри.

«11 сентября запись прошла в рекордном для КВН формате - впервые на игру на закрытой площадке пришло 6 300 человек. Это самая масштабная с точки зрения количества зрителей в закрытом помещении игра. Подобное АМиК устраивал только в Ханты-Мансийске 15 лет назад на открытой площадке», - отметил основатель приморского КВН.

По его словам, несмотря на то, что 10 и 11 сентября «Фетисов Арене» прошло два масштабных мероприятия, организаторам удалось серьезно сэкономить.

«Весь этот проект мы уложили в сумму менее 33 миллионов рублей. Притом, что планировали потратить более 45 миллионов. Таким образом, более 12 миллионов будет возвращено в бюджет Приморского края. Во многом экономия произошла за счет того, что появились партнеры, которые закрыли некоторые статьи расходов - кто-то за рекламу, кто-то за приглашения, кто-то просто из любви к КВН», - сообщил Сергей Матлин.

В том числе, некоторые технические проблемы удалось решить с меньшими расходами, чем изначально предполагалось. Отчасти потому что «Фетисов Арена» оказалась достаточно готовой площадкой. Основные вложения были как раз в техническое обеспечение. За счет бюджета в «Фетисов Арене» заменили световые приборы, которые будут служить еще долгое время.

Одна из существенных статей расходов - мероприятия в муниципальных образованиях, связанные с Летним кубком - школа КВН, краевой профильный лагерь старшеклассников, концерты сборной команды Приморского края в трех городах. Эти события, по мнению Сергея Матлина, работают на развитие молодежного творчества в целом и движения КВН в частности.

«Мы гордимся этим проектом. Как человек, который сам много лет отдал КВН, с профессиональной точки зрения скажу, что получился очень достойный продукт, и, по моей оценке, один из лучших в истории 21 века именно по творческой составляющей. Во многом этому способствовало то, что съемки прошли в интересном и новом для КВН регионе» - заявил Сергей Матлин.

Люди, которые непосредственно занимались организацией, остались очень довольны. Например, съемочная группа в полном составе в день съемки - 11 сентября - отправилась на экскурсию по городу - это показатель того, что все было готово.

«У них такое в первый раз! А люди снимают десятилетиями. Команды тоже ничего, кроме позитива, нам не высказывали. Особенно благодарили за помощь с реквизитом, поиск которого обычно требует от команд серьезных финансовых вложений - ребята совершенно безвозмездно пользовались костюмами и реквизитом творческого центра Дальневосточного федерального университета», - отметил он.

Летний Кубок, или как его еще называют - Суперкубок, ежегодно проводится между чемпионами Высшей лиги КВН прошлых лет, начиная с 1994 года. В разное время соревнование принимали Одесса, Баку, Кипр, Сочи. Самой восточной точкой соревнования в 2002 году стал Ханты-Мансийск. С 2003 года Летний Кубок окончательно обосновался в Сочи Краснодарского края.

В 2016 году он впервые за всю историю Кубка перешагнул за линию Урала через Сибирь и пришел на Дальний Восток России. Об этом договорились Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и президент международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков.

По мнению главы Приморья, край стал площадкой международных и всероссийских событий не только деловой, но и спортивной и развлекательной направленности. Так, в прошлом году в Приморье прошли этап чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», «Битва чемпионов», а также состоялся 23-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Тогда около 1,5 тысячи творческих студенческих коллективов из 61 субъекта Российской Федерации на несколько дней собрались в Приморье.

Летний Кубок КВН - 2016 разыграли в КСК «Фетисов Арена» 11 сентября. За него в этом году сразились чемпионы Высшей лиги КВН 2014 года - команда «Союз» из Тюменской области и 2015 года - «Сборная Камызякского края по КВНу» из Астраханской области. Судили игру Юлий Гусман, Михаил Галустян, Валдис Пельш, Сергей Светлаков, Федор Бондарчук, Павел Лунгин и Константин Лавроненко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.