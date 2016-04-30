"Интерны" заговорят по-китайски

Китайская медиакомпания JSBC приобрела у телеканала ТНТ права на производство «Интернов». Это первая сделка по продаже российского сериала для адаптации в КНР, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщил газете «Коммерсантъ» генеральный директор группы развлекательного телевидения «Газпром-медиа» Артур Джанибекян, «Интерны» проданы JSBC, которая адаптирует сериал для Beijing Nesound International Media Corp. Показываться в Китае сериал будет в интернете по модели VOD (видео по запросу).

Джанибекян не озвучил сумму продажи прав на производство сериала, указав лишь, что ТНТ получит фиксированную сумму от продажи всех 260 эпизодов (13 сезонов) плюс процент от дистрибуции китайской версии в интернете.

Представитель «Газпром-медиа» назвал продажу сериала в Китай успехом для всего российского телевидения. Ранее «Интерны» были проданы в Литву, где шли под названием Residentai.

Это уже не первый российский сериал, проданный за рубеж. Права на адаптацию «Папиных дочек» приобретал немецкий канал Das Vierte, права на международную дистрибуцию «Кухни» и ее адаптаций купила американская CBS Studios International, которая позже продала формат в Эстонию, Грецию и Словакию.

По словам продюсера Александра Цекало, продажа формата за рубеж приносит «невеликие деньги». «Когда российские продюсеры покупают лицензию на западный сериал, они обычно платят 6–10% локального бюджета; обычно это $7–15 тыс. за серию, сумма зависит от срока лицензии», — сказал Цекало.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.