Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С 25 мая в Европе больше нельзя фотографировать людей
25 мая 2018 года на всей территории Евросоюза начал действовать закон General Data Protection Regulation (GDPR), который внесет множество изменений в уже действующие статьи и директивы, касающиеся персональных данных.
GDPR может дать обратный эффект, навредив не только жителям Союза, но и его гостям. Один из разделов GDPR запрещает публикацию изображений третьих лиц без их осведомленного согласия, сообщает computerra.ru.
Если кто-то чужой все-таки попал в объектив камеры, необходимо взять с него письменное разрешение на публикацию материала в социальной сети. Если же это невозможно, то у фотографа остаётся два варианта для выхода из сложившейся ситуации, первый заключается в отказе от публикации материала в социальных сетях, а второй сводится к размытию лиц случайных прохожих.
По сути, закон полностью убивает сюжетную фотографию. Уходит в прошлое целая эпоха, создавшая известнейшие фотографии, отражающие жизнь Европы. Достопримечательности европейских городов будет очень трудно сфотографировать, не нарушая при этом закон.
Помещая то или иное фото ещё будучи за рубежом, следует быть готовым к серьезным неприятностям, которые могут возникнуть на границе. Конечно, этот запрет несложно будет обойти, ведь пользователь может делать публикации уже после возвращения из путешествия. Кроме того, закрытые аккаунты в социальных сетях не будут отображаться при прохождении по ссылке того или иного хэштега и это тоже один из простых вариантов обхода закона GDPR, пишет serty.ru.
Это распространяется и на съемки с помощью видеорегистратора в машине. Вы проехали по людной улочке – и у вас на записи оказались сотни лиц прохожих. Опубликовать это видео в любой форме вы уже не сможете. Запрет на использование видеорегистраторов уже несколько лет существует в некоторых странах Европы, но теперь это распространено, по сути, на всю территорию ЕС.
Закон GDPR предусматривает весьма жесткое наказание для нарушителей: от крупного штрафа до тюремного заключения. Так что пора начинать при поездках в Европу пересматривать свои фото- и видеопривычки, чтобы не оказаться в очень неприятной ситуации, сообщает сайт ptzgovorit.ru. И совершенно непонятно, как этот закон в Европе будет работать, например, в отношении репортажной съемки.
Новости тематики
- С 25 мая в Европе больше нельзя фотографировать людей
- Фильм по игре "Тетрис" начнут снимать в 2017 году
- "Интерны" заговорят по-китайски
- Леонардо Ди Каприо наконец получил свой первый Оскар
- Фильм про Путина снимет голливудский режиссер, у которого два "Оскара"
- Ди Каприо рассказал о желании сыграть Владимира Путина
- Голливуд становится китайским
- В Сеуле в ноябре пройдет фестиваль Кимчи
- В корейском порту Масан пройдет фестиваль хризантем
- "Евровидение" стремительно превращается в гей-фестиваль
Новости раздела
- С 25 мая в Европе больше нельзя фотографировать людей
- Цзямусы становится туристическим брендом северо-востока Китая
- Приморским журналистам раскрыли секреты японских долгожителей от Симанэ
- Фильм по игре "Тетрис" начнут снимать в 2017 году
- "Интерны" заговорят по-китайски
- Разработан интернет-сервис, который убьет кинотеатры
- Леонардо Ди Каприо наконец получил свой первый Оскар
- Фильм про Путина снимет голливудский режиссер, у которого два "Оскара"
- Ди Каприо рассказал о желании сыграть Владимира Путина
- Голливуд становится китайским
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- На Владивосток обрушатся ливень и штормовой ветер
- Японский холдинг начал поглощать крупную приморскую компанию
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
- В российских школах введут пятую четверть
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Школьных учителей обманывают и обкрадывают с помощью системы оплаты труда
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие