Российский турист нацарапал на Колизее первую букву своего имени

Несколько дней назад 42-летний россиянин нацарапал на Колизее первую букву своего имени — "К". Смотритель античных развалин вызвал карабинеров, которые и задержали нарушителя. Мужчине грозило тюремное заключение сроком на четыре месяца, но суд решил ограничиться крупным штрафом.

Рим притягивает вандалов как магнит. Турист из России стал уже пятым посетителем Колизея в этом году, которому пришло в голову увековечить свое имя на стенах древнего сооружения. Бесцеремонное обращение с символом города воспринимается властями очень болезненно, сообщила собственный корреспондент "Коммерсант FM" в Италии Елена Пушкарская.

"Колизей только недавно отреставрирован. Летом журналистам были представлены реставрационные работы. Действительно видно, что каждый сантиметр Амфитеатра Флавия был обработан, очищен, отмыт. В этом принимало участие огромное количество людей, не только реставратором и рабочих, но и волонтеров. Деньги на это — €25 млн — дал предприниматель Диего Делла Валле", — пояснила в эфире радио новостей Пушкарская.

В прошлом году от рук туриста пострадала статуя Девы Марии в одном из музеев Флоренции. Посетитель из США сломал скульптуре палец, а затем попытался слиться с толпой и покинуть здание. После задержания мужчина заявил, что испортил изваяние случайно.

Как правило, в таких случаях в Италии применяются так называемые "соленые", то есть самые крупные штрафы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.