Диана Муляр: Владивостоку давно пора завести морского собрата в Европе

Инициативная группа продолжает продвигать идею сделать греческий город Салоники побратимом теперь уже столицы ДФО

Как известно, международное положение России сегодня весьма далеко от идеального и, казалось бы, нашей стране сам бог велел использовать максимум возможностей, чтобы переломить эту ситуацию. Причем, это касается не только большой политики, которая вершится в Москве, но и тех таких нужных и позитивных дел, которые вполне по силам и регионам.

Вот уже не первый год инициативная группа владивостокцев, в которую входят многие известные и уважаемые горожане буквально бьется над идеей сделать побратимом Владивостока греческий город Салоники. Однако благие намерения пока не могут пройти дальше кабинетов городских чиновников.

Дружить всегда, дружить везде…

Практика налаживания побратимских связей популярна во всем мире. Побратимами становятся города не только в рамках одного региона. Дружат даже города расположенные на разных континентах. Благодаря этим связям активизируются культурные и экономические связи. Проходит обмен спортивными, культурными и официальными делегациями, расширяются перспективы экономического сотрудничества.

Однако побратимские отношения столицы Приморья на данный момент развиваются больше в восточном направлении, что, безусловно, имеет важное значение в свете реализуемой сегодня программы правительства Российской Федерации «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Но почему бы не обратить свои взоры и на Европу? Ведь город имеет и для этого достаточный интерес и потенциал.





В этой связи все чаще стали звучать предложения «побрататься» с европейским городом. В качестве варианта предложен греческий город Салоники. Это второй по величине город Греции с населением, вместе с пригородными территориями, более миллиона человек.

Греки с радостью поддержали такую инициативу, как Бессмертный полк. В тех же Салониках 9 мая можно увидеть большую колонну, к которой идут с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны россияне, живущие в городе и много греков, которые душой и сердцем с Россией.

Этот город хорошо известен многим россиянам, которые знают его прежде всего как туристы. Кроме того, Салоники известны тем, что здесь расположены многочисленные православные святыни, что также делает этот город близким по духу русским людям.

Крещение на греческий манер

Греция, как и весь православный мир, в январе отметила Крещение Господне. Здесь этот праздник встречают с 6 на 7 января. Однако, что любопытно, на Афоне Крещение Господне отмечают по особому «графику» - с 18 на 19 января, то есть, как в нашей стране. В это время в стране бывает много паломников из многих стран мира, а в особенности, из России. Маршруты паломников обязательно идут через Салоники.





Известно, что в этом году Грецию посетила и группа паломников из Владивостока. В частности, в монастыре Дохиар они приняли участие в литургии по поводу Крещения, которая началась в 22.00 18 января, а закончилась в 7.00 уже 19-го. После окончания литургии его участники идут крестным ходом к морю. Далее батюшка бросает крест в воду, а все желающие плывут за ним. Тот, кто первым доплывет до креста, получает «бонус» в виде исполнения желания. Местные в это свято верят. И гости монастыря тоже.

Вообще-то россиянам стоит поучиться у греков стойкости в Вере. Под игом Османском империи они продержались без малого 380 лет и остались верны Православию. А заодно сохранили все свои народные традиции. Как бы тяжело не было… Мы же, православные аж с 988 года, ровно сто лет назад при смене политического строя начали рушить храмы и предавать веру предков, о чем с величайшим сожалением и скорбью сегодня вспоминают наши батюшки.

Крепкая морская дружба

Но вернемся к Салоникам. Помимо всего прочего Салоники - это большой порт и настоящая рыбная столица Греции, что делает его еще более интересным для Владивостока.

Что касается порта города Салоники, то и здесь можно найти прямую связь с Россией. Дело в том, что компания, которую контролирует российский бизнесмен Иван Саввиди оказалась в составе концерна, который выиграл тендер на покупку порта в Салониках. Это произошло еще в апреле 2017 года. Концерн приобрел более 60% акций порта за 232 млн евро, а также обязался вложить в развитие порта в течении семи лет еще 180 ллн евро. Судя по комментариям тех лет в прессе, греков все же порадовало то, что помимо французских и немецких компаний приобретших салоникский порт оказался россиянин. Тем более грек по национальности.

Редакция попросила прокомментировать ситуацию общественницу, члена инициативной группы Диану Муляр:

- Салоники действительно - большой город-порт, кстати, второй по грузообороту в Греции, уступая только Пирейскому порту. Для Владивостока также интересно, что здесь действует режим порто-франко, очень похожий на наш Свободный порт. Благодаря режиму порто-франко через Салоники идут грузы государств Балканского полуострова и всей юго-восточной Европы. А в начале 2000-х годов здесь открыт новый пассажирский терминал, что позволило еще больше увеличить его пропускную способность. Сюда один за другим заходят огромные океанские лайнеры. Данный опыт интересен, и очень пригодился бы Владивостоку, как крупному портовому городу. Ведь не случайно городами-побратимами Салоников уже являются Санкт-Петербург и Одесса.





Советует Диана Муляр обратить внимание и на рыбную специализацию греческого города:

- В Салониках базируются офисы многих рыбопромышленных компаний, а на берегу действуют многочисленные перерабатывающие предприятия, обеспечивающие продукцией не только Грецию, но и многие европейские страны.

Всем известно, что отсутствие рыбного рынка во Владивостоке стало одним из тех недостатков, которые сдерживают рост сюда туристического потока. Проектов разработано много, но все они пока заканчивались ничем. А в Салониках уже многие века действует огромный рыбный рынок, ставший настоящей туристической изюминкой города.

Рыбный рынок Салоник - это часть центрального общегородского рынка. Здесь торгуют сами рыбаки - они привозят ночной улов, раскладывают его на льду и зазывают посетителей к своим прилавкам, выкрикивая цены и ассортимент. Тут же чистят, потрошат, взвешивают на огромных металлических весах. От обилия рыбы и морепродуктов буквально разбегаются глаза.

Я недавно читала, что древнегреческий поэт, полководец, кулинар и гурман Архестрат - автор одной из первых в истории кулинарной книги «Гастрономия. Обедоведение» или «Роскошная жизнь», придавал огромное значение морепродуктам. Блюдам из них посвящены три четверти его рукописных трудов. Что тут добавить - греки во все времена ценили рыбу.

Думаю, что такой многолетний, а вернее, многовековой, опыт будет очень интересен Владивостоку до сих пор, к своему стыду, лишенному рыбного рынка.

Так что, я считаю, что Салоникам и Владивостоку, как городам, имеющим морскую специализацию, будет чем поделится друг с другом.