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В Сеуле в ноябре пройдет фестиваль Кимчи
В Сеуле фестиваль Кимчи будет проходить с 6 по 8 ноября 2015 года в районе площади Кванхвамун. Фестиваль признан культурным наследием ЮНЕСКО, Gimjang (подготовка кимчи на зиму) привлек много внимания со всего мира. Тем не менее, культура gimjang постепенно исчезает, а корейская культура становится все более глобальной.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе НОТК, Сеул проводит этот фестиваль, чтобы оживить культуру gimjang, подготовка почти 20 программ, 5 раздельных секций, выставки, будут работать рынки, и культурные программы для гостей, чтобы насладиться фестивалем в полной мере.
Адрес проведения:
110, Седжонг-daero, Чун-гу, Сеул
Место проведения:
Кванхвамун площадь, мэрия (Сеул Плаза) Sejongno парк, Taepyeongno, Cheonggye Plaza
Телефон для информации:
• + 82-2-1330 (1330 короткий номер)
(Корейский, английский, японский, китайский)
• Для получения дополнительной информации: + 82-2-2133-4753
Программа:
Выставка кимчи, продажа ингредиентов кимчи, выставка ферментированных продуктов питания, симпозиум церемония открытия, приготовление кимчи, мастер класс и более.
Время представления:
С 10: 00 до 18: 00
Вход:
Свободный
* Плата за участие взимается для определенных программ.
Дополнительные События:
Министерство океанов и рыболовства Кореи
Информация о программе:
Кимчи фестиваль сделай сам
- Мир кимчи
(Рынок кимчи, уличная еда, международный рынок)
- Традиционна деревня кимчи
(выставки, выступления, опыт для детей)
Адрес проведения:
Сеульская площадь
- Адрес: 31, Taepyeongno 1-ga, Чун-гу, Сеул
- Метро: Мэрия станция и станция Чонгак (Сеул Метро линия 1) / Eulji-ро 1-ga станция (Сеул линия метро 2) / Кванхвамун станция (Сеул линии метро 5)
- Автобус: 600, 607, 1002 Кимпхо, 8600 Кимпхо (Сойти на остановке City Hall Station)
Кванхвамун Sqaure
- Адрес: 1-68, Sejongno, Чонно-гу, Сеул
- Метро: Мэрия (Сеул Метро линия 1) / Кенбоккун станции (Сеул линии метро 3) / Кванхвамун станция (Сеул линии метро 5)
- Автобус: 109, 606, 706, Чонно 09, Чонно 11 (Сойти на остановке Gwanghwamun KT)
Cheonggye Plaza
- Адрес: 14-1, Seorin-дон, Чонно-гу, Сеул
- Метро: Мэрия станция и станция Чонгак (Сеул Метро линия 1) / Кванхвамун станция (Сеул линии метро 5)
- Автобус: 101, 402, 405, 501, 506, 1711, 7016, 9409 (Сойти на остановке Seoul News Company)
Sejongno Park
- Адрес: 80-1, Sejongno, Чонно-гу, Сеул
- Метро: станция Кёнбоккун (Сеул линии метро 3) / Кванхвамун станции (Сеул линия метро 5)
- Автобус: 103, 150, 401, 99, 1002, 111 (Сойти на остановке Sejong Center)
Taepyeongno
- Адрес: Taepyeongno 1-ga, Чун-гу, Сеул
- Метро: Мэрия станции (Сеул Метро линия 1) / Eulji-ро 1-ga станция (Сеул линия метро 2) / Кванхвамун станция (Сеул линия метро 5)
- Автобус: 600, 607, 1002 Кимпхо, 8600 Кимпхо (Сойти на остановке City Hall Station)
700, 707, 1000 Гоянг, 1200 Гоянг, 2000 Паджу, M7106, M7111 (Сойти на остановке City Hall Station)
Подробная информация на английском языке: http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_2_1.jsp?cid=1963142
За дополнительной информацией обращайтесь в Представительство Национальной Организации туризма Кореи во Владивостоке по телефону: (423) 249-11-63 или по e-mail: knto_vl@mail.ru
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