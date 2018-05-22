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Цзямусы становится туристическим брендом северо-востока Китая
День туризма празднуют в китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает Деловая газета "Золотой Рог", со ссылкой на газету "Хейлунцзянские экономические новости".
Праздничные мероприятия прошли на площади парка Бунд в Цзямусы, (приграничном к Хабаровскому краю городе). Организатором данных торжеств, которые в этом году проходят под лозунгом «Глобальный туризм для лучшей жизни», выступила Комиссия по туризму муниципального правительства города Цзямусы провинции Хэйлунцзян.
В последние годы в Цзямусы работают над созданием глобального туристического бренда, инновационных моделей развития, ориентированных на внутренний туризм, удачно объединяя интерес китайских граждан к культурным, спортивным, сельскохозяйственным выставкам в провинции. Подобными акциями стали "Цзямусы-рис" (мероприятие, связанное с сельским хозяйством) и «Международный марафон Цзямусы».
Создание туристического центра в городе Цзямусы, где широко представлена культура северо-востока Китая, по замыслу организаторов Дня туризма укрепит имидже города и поможет объединить туристические маршруты из Цзямусы в Яньань, Лонжзян и обратно. Так, город Яньань считался вплоть до 1948 года главным центром Коммунистической партии Китая, благодаря этому Яньань был провозглашен «родиной Революции». Кроме того, в окрестностях города расположен Мавзолей Хуан-ди — место, где был похоронен легендарный Жёлтый император (прим.www.zrpress.ru)
Подобные мероприятия позволяют интегрировать ресурсы индустрии туризма с культурными особенностями территории, а в перспективе принесут обоюдную пользу для туристов и бизнеса региона.
В праздновании Дня туризма приняли участие 13 городов и регионов в китайской провинции Хейлуцзян, было проведено 73 красочных и характерных тематических мероприятия, и выпущено более 300 видов туристических товаров, посвященных данному мероприятию.
Текст адаптировала Лиижань.
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