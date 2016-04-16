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Разработан интернет-сервис, который убьет кинотеатры

16 Апреля 2016, 15:48 | В мире

Один из основателей сети Facebook Шон Паркер готовится запустить сервис Screening Room, который позволит смотреть премьеры в день их выхода на экран прямо из дома, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

После презентации о стартапе заговорили, как о попытке «перевернуть» устои киноиндустрии, пишут РБК.

Сейчас интернет-предприниматель и сооснователь файлообменника Napster и социальной сети Facebook ищет инвесторов для проекта и ведет переговоры со студиями. А киноиндустрия тем временем спорит, как на ней отразится появление сервиса Screening Room. Среди первых лиц Голливуда нашлись как те, кто одобрил стартап и даже заявил о готовности поддержать его долларом, так и те, кто уже заговорил о «смерти» киноиндустрии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: сервис  кинотеатр  шон паркер  файлообменник  screening room  интернет  кино  facebook  napster 






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Комментарии

  • C Тихой 10:35, 17.04.2016#

    В кинотеатрах, комфортно, смотреть кино не возможно из за неадекватов копирующих американский стиль жизни, половину сеанса стоит хруст как от мышей, оставшееся время носятся в туалет. Пусть туда ходят имбицилы с попкорном и пивом :)

  • parasuk13:07, 17.04.2016#

    да никогда этого не будет. все расходы и гонорары покрываются исключительно благодаря кинопрокату(т. е. стоимость билетов). не смогут они настолько защитить сеть, чтоб многие и многие не пользовались этим бесплатно.

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