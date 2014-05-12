Тонкий юмор мультфильма "Смешарики" покорил жителей Китая

Советский мультфильм ''Ну, погоди!'' очень любят в Китае. Более того, по утверждению корреспондента газеты «Хэйлунцзянская экономика», этот анимационным фильм повлиял на целое поколение молодежи из Поднебесной.

В конце 2010 год создатели мультфильма «Смешарики» подписали соглашение с детским каналом Центрального китайского телевидения о том, что мультфильм будут показываться на детском канале страны на протяжении 5 лет. Как считают китайские аниматоры – участники международного аниме-фестиваля, который завершился 3 мая 2014 года в г. Ханчжоу, у Китая и России есть все необходимое для того, чтобы создать благоприятную основу для укрепления сотрудничества в мультипликационной индустрии.

Мультипликационная индустрия двух стран создаст новый мост гуманитарного обмена Китая и России. Лю Чанчжэн, заместитель заведующего канцелярией международного аниме-фестиваля, в интервью газете «Хэйлунцзянская экономика», признался, что в мультфильме «Смешарики» юмор передается гораздо тоньше, чем обычно это происходит в китайских мультфильмах. Что еще раз доказывает - не зря литература и искусство России глубоко повлияли на Китай.

В Поднебесной мультфильм получил название "Кайсинцю", что в дословном переводе означает "Веселые шарики". В ближайшее время планируется издание детских книг про приключения героев мультфильма на китайском языке. Многие китайские дети уже познакомились и полюбили персонажей мультфильма, презентация которого прошла в российском павильоне на Всемирной выставке в Шанхае в 2010 году.

ZRPRESS.RU, Владивосток.