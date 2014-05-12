www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
АТР
Распечатать

Тонкий юмор мультфильма "Смешарики" покорил жителей Китая

12 Мая 2014, 12:16 | В мире

Советский мультфильм ''Ну, погоди!'' очень любят в Китае. Более того, по утверждению корреспондента газеты «Хэйлунцзянская экономика», этот анимационным фильм повлиял на целое поколение молодежи из Поднебесной.

В конце 2010 год создатели мультфильма «Смешарики» подписали соглашение с детским каналом Центрального китайского телевидения о том, что мультфильм будут показываться на детском канале страны на протяжении 5 лет. Как считают китайские аниматоры – участники международного аниме-фестиваля, который завершился 3 мая 2014 года в г. Ханчжоу, у Китая и России есть все необходимое для того, чтобы создать благоприятную основу для укрепления сотрудничества в мультипликационной индустрии.

Мультипликационная индустрия двух стран создаст новый мост гуманитарного обмена Китая и России. Лю Чанчжэн, заместитель заведующего канцелярией международного аниме-фестиваля, в интервью газете «Хэйлунцзянская экономика», признался, что в мультфильме «Смешарики» юмор передается гораздо тоньше, чем обычно это происходит в китайских мультфильмах. Что еще раз доказывает - не зря литература и искусство России глубоко повлияли на Китай.

В Поднебесной мультфильм получил название "Кайсинцю", что в дословном переводе означает "Веселые шарики". В ближайшее время планируется издание детских книг про приключения героев мультфильма на китайском языке. Многие китайские дети уже познакомились и полюбили персонажей мультфильма, презентация которого прошла в российском павильоне на Всемирной выставке в Шанхае в 2010 году.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Анастасия Красильникова
Теги: культура  китай  международное сотрудничество 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru