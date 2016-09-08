Приморским журналистам раскрыли секреты японских долгожителей от Симанэ

Наличие доступных авиа- и морских рейсов из Владивостока и Хабаровска в Японию – еще один из поводов лично познакомиться с префектурами Тоттори и Симанэ, расположенными по соседству, и влюбиться в эту страну, ее культуру и ее людей. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» продолжает делиться впечатлениями, полученными в ходе пресс-тура, устроенного Организацией по развитию туризма региона Санъина (начало в №34 от 30 августа).

После увлекательного знакомства с Тоттори мы отправились в соседнюю префектуру Симанэ, славящуюся тем, что здесь проживает наибольшее число долгожителей, перешагнувших 100-летний порог. И это, согласитесь, говорит о многом. Место, где хорошо живется местным жителям, не может не понравиться туристам.

Замковый город Мацуэ

Административный центр префектуры Симанэ город Мацуэ - небольшой, очень уютный и приятный. Местное озеро Синдзи славится закатными видами, к тому же здесь живёт редкий моллюск корбикула (сидзими) - очень вкусная «достопримечательность» префектуры.

Первым пунктом нашей программы было посещение необычного синтоистского храма в виде корабля, где поклоняются богу торговли и покровителю певцов - Эбису. Рядом с храмом лежат 10-иеновые монетки, которые приносят удачу. Если пожертвовать более 50 иен, то «счастливую» монету можно забрать с собой. А ваша монетка, в свою очередь, также пойдет по миру и будет приносить счастье. Кроме того, японцы приносят сюда свои старые музыкальные инструменты (сегодня их насчитывается свыше 800, и это признанное культурное наследие префектуры), а еще рядом с храмом хранятся останки от… владивостокского корабля - якорь и балка. Историю судна расскажут гиды.

Еще одна достопримечательность Мацуэ - сад «Юсиэн» - дарит ощущение абсолютного релакса. Пешеходные тропинки, водопады, мостики через хрустальные водоемы, редкие породы деревьев, камни, которым 200 тысяч лет, около 250 сортов пионов и целительная прохлада, спасающая посетителей от августовской жары. Красота этого места завораживает, время словно замедляет свой бег, и даже кафе и рестораны на территории сада с панорамными окнами устроены таким образом, чтобы гости продолжали созерцать все это великолепие, а подаваемые блюда напоминают произведения искусства и украшены живыми цветами и листьями.

Но еще более сильное впечатление оставил «Мацуэ Вогель Парк». Поистине райское место. Здесь легко можно провести целый день и не соскучиться. Благоухающая цветочная оранжерея, крытый парк птиц, различные шоу с совами, пингвинами, хищными птицами, видовые площадки впечатляют даже искушенных путешественников, особенно семьи с детьми. Уходить из парка не хотелось, но нас ждала главная достопримечательность города - замок Мацуэ.

Этот замок, впечатляющий своей основательностью и строгостью, построен в 1611 году без единого гвоздя из сосны и камня и признан национальным достоянием Японии. Гости ходят по нему босиком, и это усиливает впечатление от его посещения. Со смотровой площадки на верхнем этаже открывается прекрасный панорамный вид на город. Также можно прокатиться на лодке по каналу, окружающему замок. Проплывая под низенькими мостиками, приходится нагибать голову (а порой буквально ложиться на дно лодки), но прогулка и открывающиеся виды того стоят.

Рядом с замком находится Самурайский квартал с несколькими сохранившимися домами, где мы ознакомились с бытом японских воинов. А чайная церемония в домике Мэймей-ан усилила полученные за день впечатления: предложенный нам с соблюдением всех ритуальных канонов зеленый чай матча вызвал прилив бодрости, и мы отправились за новыми туристическими открытиями.

Вечерело, и было решено пойти на городскую набережную посмотреть, как садится солнце. Закаты здесь действительно незабываемы. Любоваться ими можно как с парапета набережной, так и из панорамного ресторана со стеклянными стенами, откуда открывается изумительный вид на ночной город, а формат шведского стола позволяет делать это под очень вкусный «аккомпанемент» местных специалитетов.

Идзумо: «родина богов»

Город Идзумо называют «родиной богов», и прибывающие сюда туристы первым делом отправляются в храм Идзумо Тайся - место почитания бога Окунинуси и одно из национальных сокровищ Японии. Японцы со всей страны приезжают сюда попросить у богов покровительства в любви и браке. Если обычно к синтоистскому храму нужно подниматься, то здесь наоборот - спускаться по широкой аллее, окруженной многовековыми соснами. Это настраивает на нужный лад, позволяет собраться с мыслями. По дороге к храму - четыре арки, изготовленные из разных материалов: железа, дерева, цемента и земли. Первый храм - простое элегантное сооружение с громадной церемониальной веревкой «сименава», сплетенной из соломы. Ее размеры впечатляют - длина тринадцать метров, ширина - девять, а вес - пять тонн. Внутренний храм, считающийся национальной святыней, построен в уникальном стиле тайся, с приподнятым полом и выступами над крышей. Сюда не разрешается входить, можно лишь постоять у входа, украшенного замысловатой резьбой. В зале проводятся торжественные церемонии, которые сопровождаются игрой на флейтах и барабанах. Семейные пары приходят сюда просить счастья в супружестве, призывая божество четырьмя хлопками в ладоши. На территории расположены несколько храмов, в том числе очень камерный храм Прощения, куда приходят те, кто хочет искупить вину за нанесенные обиды и другие грехи.

Наше знакомство с Идзумо продолжилось в Музее лоскутного шитья пэчворк - первом и единственном музее подобного рода в Японии. Созданная в старом 200-летнем особняке атмосфера, панорамные окна, выходящие в сад, позволяют почувствовать дух древней Японии и проникнуться этим видом искусства. Роскошные художественные полотна сделаны вручную из лоскутков художником Яватагаки Муцуко. Коллекции меняются каждый сезон, причем над одной картиной автор работает около двух лет. Его работы могут позволить себе приобрести далеко не все, лишь очень состоятельные люди. Однако число тех, кто хочет хотя бы прикоснуться к этому искусству, только растет. Кстати, гостей здесь угощают чаем маття с пирожными в виде лотоса Асуки, причем дизайн сладостей также придумывает автор картин.

Заглянули мы и на винодельню, где изготавливают вино и сок из местного винограда. В магазинчике при фабрике покупатели могут продегустировать вина и сок и приобрести наиболее понравившуюся продукцию.

Ясуги: город искусств

Короткий переезд - и мы в соседнем городке Ясуги, в Музее искусств Адачи. Потрясающе красивое место. Не случайно американский Journal of Japanese Gardening вот уже несколько лет признает сад музея Адачи лучшим из более чем 800 садов Японии. Он открылся 46 лет назад и с каждым годом становился все краше, постепенно расширяясь. Владелец музея АДАЧИ Дзэнко путешествовал по всей Японии, собирая образцы разных сортов растений и мхов, а также камни для сада. В результате получился идеальный мир в представлении создателя и его коллег. К слову, побродить по саду нельзя, им можно только любоваться из огромных панорамных окон музея, перед которыми предусмотрительно установлены скамейки (ощущение, что ты находишься в картинной галерее и любуешься живыми полотнами), или с прилегающей к музею территории, из беседок и павильонов. Здесь есть и пруд с огромными карпами, скользящими в прозрачной воде, и искусственный 15-метровый водопад, а сколько садов! Сад, который встречает гостей; Сад, покрытый мхом; Cад, ведущий к чайной комнате; Cад белой гальки и сосен… Посетители музея передвигаются из одного экспозиционного зала в другой и любуются открывающимися видами, которые меняются ежедневно. Тот редкий случай, когда кисть художника - в руках самой природы, и только от нее зависит, каким окажется полотно завтра.

Театр «Ясуги Буси» познакомил нас с национальным музыкально-театральным искусством. Примечательно, что гости могут нарядиться в национальные костюмы и взять уроки танцев - например, научиться изображать «Ловлю верткого угря», получив по окончании мастер-класса специальный диплом. К слову, в местном ресторане можно и отведать этого самого угря и купить тематические сувениры в небольшом магазинчике.

К Храму чистой воды, построенному 1400 лет назад, путь был неблизким и не самым легким - дорога шла в гору, - но он того стоил, к тому же чистый, настоянный на сосновых ароматах воздух давал нам силы. По дороге я думала о том, что мне очень не хочется прощаться с этой удивительной страной, и отчетливо понимала, что хочу сюда вернуться вместе с семьей, чтобы мои близкие испытали те же эмоции, что испытывала я.

…Мы ехали в аэропорт Тоттори, и мне казалось, что все мои открытия, сделанные в эту поездку, позади, но я ошибалась. Оказалось, нас пришли провожать местные жители (как выяснилось, они часто встречают и провожают туристов), они так искренне расспрашивали нас о полученных впечатлениях, говорили теплые напутственные слова, подарили на память изготовленные своими руками небольшие сувениры… Такое искреннее внимание трогает до глубины души и лучше любой рекламы говорит о том, что нас, туристов, здесь действительно ждут и по-настоящему любят. А значит, мы обязательно вернемся.

Елена КАРЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.