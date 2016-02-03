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Фильм про Путина снимет голливудский режиссер, у которого два "Оскара"
Один из топ-менеджеров компании Knights Bridge Entertainment Валерий Саарян не смог подтвердить информацию о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль президента России Владимира Путина в кинопроекте Putin, зато он рассказал, что режиссером картины станет обладатель двух «Оскаров», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Известно, что съемки картины начнутся весной этого года. Саарян отметил, что на роль российского лидера претендуют сразу четыре голливудских актера первой величины. А снимать его будет режиссер, у которого в портфолио два «Оскара», пишут «Известия».
«Мы никаких заявлений не делали, не знаю, откуда взялась информация о согласии Ди Каприо. Могу сказать, что в кастинге участвуют четыре актера первой величины и фильм будет снимать режиссер, у которого два «Оскара», — цитирует «РИА Новости» Сааряна.
Топ-менеджер отметил, что информация о проекте Putin находится на сайте кинокомпании уже порядка года. В анонсе не указаны действующие лица и представители съемочной группы. Создатели отметили, что кинокартина будет «взглядом на личную жизнь и карьеру одного из самых влиятельных людей мира». Саарян подчеркнул, что сценарий фильма и претендентов на роль с Владимиром Путиным не согласовывали.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники близкие к кинокомпании Knights Bridge Entertainment сообщили о том, что Леонардо Ди Каприо дал предварительное согласие сыграть российского лидера.
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Дайте Дикаприо два Оскара и пускай снимает )