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Фильм про Путина снимет голливудский режиссер, у которого два "Оскара"

03 Февраля 2016, 09:29 | В мире

Один из топ-менеджеров компании Knights Bridge Entertainment Валерий Саарян не смог подтвердить информацию о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль президента России Владимира Путина в кинопроекте Putin, зато он рассказал, что режиссером картины станет обладатель двух «Оскаров», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Известно, что съемки картины начнутся весной этого года. Саарян отметил, что на роль российского лидера претендуют сразу четыре голливудских актера первой величины. А снимать его будет режиссер, у которого в портфолио два «Оскара», пишут «Известия».

«Мы никаких заявлений не делали, не знаю, откуда взялась информация о согласии Ди Каприо. Могу сказать, что в кастинге участвуют четыре актера первой величины и фильм будет снимать режиссер, у которого два «Оскара», — цитирует «РИА Новости» Сааряна.

Топ-менеджер отметил, что информация о проекте Putin находится на сайте кинокомпании уже порядка года. В анонсе не указаны действующие лица и представители съемочной группы. Создатели отметили, что кинокартина будет «взглядом на личную жизнь и карьеру одного из самых влиятельных людей мира». Саарян подчеркнул, что сценарий фильма и претендентов на роль с Владимиром Путиным не согласовывали.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники близкие к кинокомпании Knights Bridge Entertainment сообщили о том, что Леонардо Ди Каприо дал предварительное согласие сыграть российского лидера.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Путин  оскар  ди каприо  голливуд 



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Комментарии

  • Р вЂ™Р В°РЎРѓР ВµР С”10:53, 03.02.2016#

    Дайте Дикаприо два Оскара и пускай снимает )

  • Псевдоним11:41, 03.02.2016#

    Фильм будет про жулика, вора и бандита??:)

  • 112212:50, 03.02.2016#

    может еще начнут памятники на центральных площадях всех городов ставить этому упырку.

  • vasya18:19, 03.02.2016#

    "Леонардо Ди Каприо дал предварительное согласие сыграть российского лидера" - совершенно не подходит на эту роль, ему только Брежнева можно доверить. Был бы Крамаров сейчас живой, вот он - в самый раз.

  • Сученыш23:47, 03.02.2016#

    получится очередной фильм лесть и жополизание ибо откуда знать сценаристу правду про плешивого ?

  • Псевдоним00:54, 04.02.2016#

    уже ведь был подобный фильм, Вечная Битва называется

  • вертолетчик22:48, 04.02.2016#

    кино про наше все

  • вертолетчик22:48, 04.02.2016#

    кино про наше все

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