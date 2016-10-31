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Владивосток станет площадкой международных Google-чтений "Мастер и Маргарита. Я там был"
Проект приурочен к 125-летию со дня рождения автора и 50-летию первого издания книги. Произведение будут одновременно читать в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Красноярске, Тель-Авиве. Наблюдать за чтениями можно будет 11 ноября в читальном зале кампуса ДВФУ (корпус А, уровень 10) с 19:00 до 22:00 или в прямой трансляции на YouTube, пишет Деловая газета "Золотой Рог"
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) присоединился к международному проекту «Мастер и Маргарита. Я там был», организованному компанией Google при поддержке Киноконцерна «Мосфильм». 11 ноября в ДВФУ известные персоны города, студенты и преподаватели университета вместе с сотнями людей по всей стране прочтут отрывки из известного романа Михаила Булгакова — одного из самых мистических и загадочных произведений XX века.
«Такие проекты необходимы, чтобы привлекать внимание к литературе, — отмечает доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ Наталья Милянчук. — На самом деле, люди любят художественную литературу, но могут об этом забывать в своей повседневности. Но когда человек соприкасается с каким-то проникновенным, высокохудожественным текстом, таким, который по-настоящему волнует, он не может этого не заметить и понимает: «Я хочу это читать». Это очень важно, даже если потом повседневность вновь поглощает его. Интересен и сам формат Google-чтений. Конечно, нет ничего приятнее, чем держать в руках книгу, но реальность такова, что молодежь предпочитает электронные тексты, постоянно «гуглит» и, благодаря этому проекту, в виртуальном мире может повстречаться с Булгаковым».
Вместе с Натальей Милянчук отрывки из «Мастера и Маргариты» в ДВФУ также прочтут директор Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников, директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, издатель Общества изучения Амурского края Марина Баринова, литературный критик Александр Лобычев, певица ЛюSEA и другие.
«Мы хотим, чтобы у любого человека была возможность не только взглянуть на знаменитый роман по-новому, но и стать его частью. Особенностью Google-чтений в этом году станет использование формата видео 360° и хромакея. Это позволит зрителям и участникам в буквальном смысле оказаться в самом центре произведения. Мы очень рады, что такая интересная и современная площадка, как Дальневосточный федеральный университет, стал частью нашего проекта», — отметила директор по связям с общественностью Google Россия Алла Забровская.
Масштабные онлайн-чтения русской классики уже стали традицией: третью осень компания Google с помощью современных технологий «оживляет» всеми любимые произведения. Два года назад компания организовала флешмоб «Каренина. Живое издание», участники которого по всей планете на протяжении 36 часов читали роман Льва Толстого, а в прошлом году по тому же принципу были проведены онлайн-чтения «Чехов жив».
Организаторы проекта — Google и Киноконцерн «Мосфильм» при поддержке Музея Михаила Афанасьевича Булгакова и компании «МегаФон».
«МегаФон» уже в третий раз становится технологическим партнером этого проекта, и это — яркое подтверждение широких возможностей компании и высокого качества сервисов. Наша сеть позволяет объединить любые площадки на всей территории России и организовать доступ в интернет на комфортных скоростях. Мы рады, что в этом году Дальний Восток будет представлен Владивостоком, и сделаем все, чтобы высокоскоростной интернет от «МегаФона» донес отсюда строки любимого романа до зрителей во всех уголках нашей страны», — говорит директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин.
Информационные партнёры проекта: «Телекомпания НТВ» и сайт НТВ.RU, сайт АиФ.ru, медиа Афиша Daily, информационный портал Buro 24/7, радиостанция DFM, онлайн-сервис TheQuestion.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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