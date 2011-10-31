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«Единое Приморье» запоет и затанцует в десяти городах края

31 Октября 2011, 16:02 | Приморье

С 1 по 25 ноября в Приморском крае впервые пройдет фестиваль самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей «Единое Приморье». Организатор фестиваля – управление культуры Приморского края.

Отборочные туры будут проходить в десяти городах Приморья – во Владивостоке, Уссурийске, Партизанске, Дальнереченске, Дальнегорске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Артеме и Находке.

«Уверен, что этот фестиваль станет символом нашего единства в решении тех больших и сложных задач, которые мы ставим перед собой!»,- сказал губернатор края Сергей Дарькин, объявив о начале этого большого культурного события.

В конкурсе могут принять участие исполнители любых жанров. Участники будут соревноваться в разных возрастных группах. Победители первого отборочного этапа выступят на концертах в своих районах (это станет вторым этапом отборочного тура). Лучшие исполнители примут участие в гала-концерте, который пройдет во Владивостоке 1 декабря.

В рамках уникального для Приморья фестиваля «Единое Приморье» также пройдут мастер-классы по хореографии, вокалу и актерскому мастерству.

Подробную информацию о фестивале можно получить по телефону/факсу: 8 (423) 226-10-78 begin_of_the_skype_highlighting            8 (423) 226-10-78      end_of_the_skype_highlighting; по электронной почте info@edinoe-primorye.ru.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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