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В Приморской картинной галерее представили календарь "Живопись Приморья"

30 Ноября 2018, 08:40 | Приморье

30 ноября в Приморской картинной галереи открывается выставка работ приморских художников «Наследие», в рамках которой выставлены оригиналы картин, вошедших в календарь

Сезон праздничных подарков и торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Приморского края, продолжается. 26 ноября в Приморской государственной картинной галерее представили новинку ­- календарь «Живопись Приморья», в который вошли работы художников, отразивших неповторимый колорит нашего края. На презентации побывал корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».

 


 

Календарь с репродукциями картин приморских художников вышел в свет при поддержке депутата Государственной думы РФ Сергея СОПЧУКА.

В коллекции галереи хранятся около 3 000 работ только приморских авторов, отражающих разные этапы становления приморского искусства, так что перед экспертами стояла очень непростая задача – выбрать всего лишь 13 работ.

- Сверхсложная задача, - заметила директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО,  потому что хотелось показать и природу, и то, что является выразительным элементом, отражающим именно наш город, наш край, то, что жизнь здесь связана с рыбаками, с моряками…И эта задача была решена. Календарь  получился разнообразный и интересный.  И, что немаловажно, он дополнен информацией о культурных событиях, важных вехах в культурной жизни края и Владивостока, о которых многие уже не знают.

Календарь напоминает, что в 1938 году была основана Приморская организация Союза художников РСФС, в 1944 году, когда еще шла Великая Отечественная война, во Владивостоке открывается художественное училище, а в 1962-м - Институт искусств -  кузница приморских художников. Здесь помещены краткие биографии художников, чьи работы украшают календарь, а также хронология художественной жизни края уже в современный период. Благодаря этому, считает директор галереи, все  больше приморцев будет погружено в культурную составляющую жизни региона.

Хотя начинается все с образа, с впечатления, которое словно бы послал своему зрителю художник - и вот перед нами рыбацкое суденышко «Перед путиной» Николая ВОЛКОВА (на обложке календаря), «Снежная  зима в Находке» Виталия ЛАХАНСКОГО, «Сидими» Сидора ЛИТВИНОВА и «Бухта Золотой Рог» Юлия РАЧЁВА – еще без Золотого моста, - 1968 год.

 


 

Стоит заметить, что тираж календаря – 500 экземпляров, он будет направлен в библиотеки, школы, учреждения культуры края. Авторы проекта надеются, что, возможно, полюбовавшись на репродукции, кто-то поторопится в картинную галерею, чтобы увидеть работы в подлиннике. И у них есть такая редкая возможность, ведь 30 ноября в Парадном зале Приморской картинной галереи открывается выставка работ приморских художников «Наследие», в рамках которой выставлены и эти работы. А также  больше сотни других ­ - поистине художественный гимн Приморскому краю.

Фото автора.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: приморская картинная галерея  календарь  выставка 



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