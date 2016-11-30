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Во Владивостоке открылась выставка "Рыбий день: погружаемся на морское дно"

30 Ноября 2016, 16:41 | Приморье

С 29 ноября по 1 мая 2017 года жители и гости Владивостока могут посетить уникальную образовательно-игровую выставку «Рыбий день: погружаемся на морское дно», сообщает газета "Золотой Рог".

Проект реализуется Приморским музеем имени Арсеньева в рамках грантовой программы Благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Наибольший интерес выставка представляет для детей дошкольного возраста и их родителей. Попадая в пространство экспозиции, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по «морскому дну», знакомится с жизнью его обитателей, получает новые знания об окружающем его мире и море.

«Идея выставки пришла после просмотра детских книг. Стало понятно, что даже взрослые могут узнать из них для себя много нового! И мы решили сделать семейную выставку, где комфортно и интересно было бы даже совсем маленьким детям. Так как наши основные посетители – дошкольники, из которых только самые старшие умеют читать и писать, задания требуют внимательного прочтения от родителей. Кроме того, взрослые выступают в роли наблюдателей: они не только помогают своему ребёнку, но и находясь рядом, смотрят, какие задания ему больше нравятся, что вызывает у него он смех, над чем он хочет подумать. Таким образом, мы создали не просто познавательно-биологическую выставку, а именно пространство, в котором родители могут побыть вместе со своими детьми с пользой во всех смыслах» - отмечает Лидия КРИНОВА, куратор выставки.

Выставка насыщена точными и интересными фактами и сведениями об обителях морского дна Приморского края. Его создавали, консультируясь с морскими биологами, чтобы проект был не только интересным, но и максимально обучающим для детей.

Игровые задания и модули разрабатывались с учетом возрастных особенностей для детей от 3 до 7 лет. В выставочном пространстве созданы условия для общения ребенка с родителями на самые важные темы: страхи, безопасность, дружба, соседство, свое-чужое.

Работники музея им. В. К. Арсеньева обращают внимание на то, то все конструкции изготовлены исключительно из экологических материалов, а также на то, что выставка создана мобильной и передвижной, поэтому познакомиться с ней смогут не только жители Владивостока, но и всего Приморского края и Дальнего Востока.

Стоимость билета для взрослых - 200 рублей, для детей - 100 рублей.  Перед посещением необходима предварительная запись по телефону: +7(423) 222-50-77.

Фото: с сайта Приморского музея им. Арсеньева.

Софья ПОДОШВЕЛЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: музей  выставка 






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