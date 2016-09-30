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"Ростелеком" продлевает акцию "Выгодная фильмотека" в Приморском крае

30 Сентября 2016, 12:42 | Приморье

Клиентам «Интерактивного телевидения» доступна коллекция отечественных и голливудских фильмов, а также мультфильмов на выгодных условиях, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Только при подключении до 15 ноября каждая из подписок в течение промо-периода (до двух календарных месяцев) будет доступна по специальной цене – 50 рублей в месяц. По его окончанию стоимость составит 150 рублей в месяц (вне акции подписки стоят до 250 рублей в месяц).

В акции «Выгодная фильмотека» доступны четыре популярных подписки:

«Сделано в России» – только отечественное кино (от 50 фильмов) и десятки сериалов, ежемесячное пополнение контента;

«Детский клуб» – специальная подписка для дошкольников: самые популярные мультфильмы и мультсериалы, список которых еженедельно обновляется;

«Волшебный мир Disney» – лучшие кинокартины и мультфильмы легендарной голливудской студии для просмотра всей семьей, представлены как классика, так и новинки;

«ABC Studios Лучшие сериалы» – до 20 самых популярных сериалов популярной студии, включая «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти», «Предчувствие» и «Семья».

Стать участником акции просто: подключить подписку можно в интерфейсе ТВ-приставки и оставив заявку на сайте. Подробнее об условиях акции «Выгодная фильмотека» и о подписках, которые представлены в ней, можно узнать на сайте rt.ru в разделе «Интерактивное ТВ», а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  интерактивное кино  акция 



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