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В Приморье количество пользователей он-лайн библиотекой Bookmate увеличилось в 1,5 раза

30 Сентября 2016, 12:34 | Приморье

Жители Приморья получили доступ к библиотеке из более чем 650 000 книг, среди которых – новинки и бестселлеры, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Услуга «Bookmate для «МегаФон» набирает популярность среди клиентов оператора в Приморском крае. За последний месяц количество абонентов, которые воспользовались сервисом, увеличилось в 1,5 раза, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе компании.

Возможность воспользоваться он-лайн библиотекой Bookmate по уникальной цене появилась у абонентов «МегаФона» в июле этого года. Для того, чтобы получить доступ к тысячам книг, необходимо лишь подключить подписку «Bookmate для МегаФон» и установить бесплатное мобильное приложение Bookmate. Всего за 9 рублей в день клиенты оператора получают доступ к библиотеке из более чем 650 000 книг, среди которых – новинки и бестселлеры.

«Большинство абонентов «МегаФона» используют свои планшеты и смартфоны для чтения книг, - отмечает руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Артем Базыль. - Однако специализированные сервисы не всем по карману.  Именно поэтому компания договорилась о специальной цене для наших абонентов с одной из крупнейших в России онлайн-библиотек. Рост абонентов Приморья, подключающих эту услугу, радует - в сентябре их стало в 1,5 раза больше.  Надеемся, что эта тенденция сохранится, ведь с «Bookmate для «МегаФон» любая из тысяч книг всегда будет у вас под рукой. Бестселлеры, книги о бизнесе, саморазвитии, отношениях, -  вы всегда найдёте что почитать! Подписка на сервис позволяет читать сколько угодно произведений одновременно, а открытые в приложении книги сохраняются для чтения без доступа к интернету».

«Я предпочитаю бумажные книги, но надо признать, что в некоторых ситуациях электронные книжки очень выручают, - говорит главный редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей Островский. – И,  если книги, в каком бы формате они не были, становятся доступнее, - это отлично. Тем более, что с в случае с Bookmate можно создавать свои виртуальные книжные полки, обмениваться книгами с друзьями, а эксперты всегда подскажут, что еще почитать».

Подключить опцию можно самостоятельно - набрав на своем телефоне команду: *322#, после чего услуга будет доступна на всех устройствах, где установлено приложение Bookmate, доступное для платформ iOS или Android.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Мегафон  библиотека 



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