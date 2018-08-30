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Владивосток на пять дней окунется в жгучие страсти
Танго-клуб Nuestro приглашает всех желающих погрузиться в жаркую атмосферу танцев с помощью известных диджеев из Аргентины и Австралии
С 30 августа по 3 сентября во Владивостоке пройдет крупнейший на Дальнем Востоке ежегодный фестиваль Nuestro Tango Weekend, посвященный аргентинскому танго.
Одно из самых ожидаемых событий для любителей танцев уже четвертый год проходит в столице Приморского края. Для участников фестиваля будут проведены уроки и мастер-классы профессиональными танцорами не только из России, но также Кореи, Китая и Украины.
Помимо уроков и милонг* в студии, для любителей пляжного отдыха фестиваль проводит танцы на море в бухте Воевода. Танго на пляже, различные развлекательные мероприятия и дегустация морепродуктов - по словам организаторов, каждый найдет себе занятие по душе.
Но самым ярким моментом фестиваля будет шоу-импровизация «Секреты танго». Организаторы мероприятия рассказали, что помимо выступлений приглашенных гостей, посетители смогут окунуться в историю танго, увидев редкие видеоматериалы и побеседовав с известными международными тангерос**.
«Уникальность шоу состоит в том, что все сказанное и станцованное в этот вечер является абсолютной импровизацией, - заявляют организаторы. – Безусловно, проект рекомендуется в первую очередь начинающим тангерос, но также будет интересен абсолютно любому участнику события».
Всю подробную информацию можно узнать по телефону: 255-81-87.
Адрес клуба Nuestro: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а.
* Милонга – танцевальный вечер аргентинского танго.
** Тангерос – люди, танцующие аргентинское танго.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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