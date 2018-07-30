Во Владивостоке с успехом выступили актеры японского театра Кабуки

Известные актеры и детский театр из Японии представили искусство Кабуки

Танцы в стиле Кабуки и отрывок из традиционного спектакля театра Кабуки показали во Владивостоке именитые исполнители Итикава САДАНДЗИ IV, Итикава ЦУТАНОСУКЭ III и детский театр Кабуки из города Огано. Гастроли, организованные Генеральным консульством Японии во Владивостоке и Ассоциацией «Япония и Владивосток» в рамках перекрестного года Японии и России, прошли в Приморской краевой филармонии и вызвали большой интерес приморский публики.





Кабуки – традиционный, аутентичный вид японского театрального искусства, который как жанр сложился около 400 лет назад, но до сих пор любим зрителем. Название «Кабуки» представляет собой сочетание трех иероглифов, имеющих значение «песня», «танец», «сценическое мастерство». В основе сюжета, представленного на сцене, зачастую лежат реальные исторические события, происшествия, любовные драмы. Выступления актеров идет на японском языке в сопровождении национальных музыкальных инструментов.

Как заметили организаторы гастролей, они посвящены 90-летию первого визита театра Кабуки в СССР. Правда, тогда представления во Владивостоке не проводилось. Однако, судя по сохранившимся газетным сообщениям, в день прибытия в порт Владивосток 16 июля 1928 года в честь труппы в гостинице «Золотой рог» состоялся торжественный прием.

Затем после десятидневного переезда по Транссибу труппа провела свои первые зарубежные выступления в Москве и Ленинграде. Интересно, что в Москве ведущий актер труппы САДАНДЗИ II встретился с руководителем Московского художественного театра К.С. СТАНИСЛАВСКИМ. По мнению специалистов, это была знаменательная встреча. Будучи ключевыми фигурами в театральных кругах своих стран, они стали активно применять новые театральные техники в своей работе, что в результате оказало влияние на театр Кабуки и современный японский театр, а также на развитие русского драматического театра.

И вот 90 лет спустя японские актеры аутентичного японского театра Кабуки все-таки вышли на сцену Владивостока.





Для участия в этих юбилейных гастролях был специально приглашен Итикава САДАНДЗИ IV – представитель актерской династии Итикава САДАНДЗИ. Как рассказал он, предваряя выступление, участники гастролей решили не просто показать танцы в стиле Кабуки, но и приоткрыть закулисье искусства, которое признано нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.





Так, актер Итикава ЦУТАНОСУКЭ III, специализирующийся на исполнении женских ролей (амплуа оннагата), непосредственно на сцене продемонстрировал технику наложения театрального грима и раскрыл некоторые нюансы. Например, чтобы лицо было более выразительным, девичьи брови он нарисовал выше своих, а губы – меньше (мы бы сказали – губки бантиком). Нежности традиционно выбеленной лицу добавляют розовый и красный цвета, заметил актер, заканчивая работу над образом. А затем при помощи ассистентов облачился в великолепное кимоно и парик, вес которого иногда составляет несколько килограммов. Стоимость расшитого золотой нитью кимоно, по его словам, равна цене приличного автомобиля. Такая драгоценность требует особого отношения – актер прикасался к кимоно в специальных перчатках.

Преобразившись за несколько минут, Итикава ЦУТАНОСУКЭ III исполнил танец «Дух глицинии», представив образ влюбленной девушки, плавно скользящей своими маленькими ножками по сцене. Как рассказали организаторы концерта, у себя на родине такие тайны преображения актеры театра Кабуки не показывают. Так что и для японских зрителей, побывавших в этот день в филармонии, концерт во Владивостоке стал своеобразным событием. Это подтвердила корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» супруга заместителя Генерального Консула Японии во Владивостоке г-на Соитиро ТОЁСИМА, присутствовавшая на концерте вместе с маленькой дочерью, очаровавшей всех своим традиционным японским нарядом.

Представитель известной актерской династии Итикава САДАНДЗИ IV представил танец «Журавль и черепаха», в котором имитируются движения животных, являющихся символами долголетия. Особенностью этого танца стало отсутствие грима, а в качестве костюма избрано кимоно, украшенное лишь фамильными гербами. Таким образом, ничто не отвлекало зрителя от пластики мастера.













Настоящим сюрпризом стало выступление детского театра Кабуки из г. Огано. В этом небольшом городке, расположенном в сотне километров от Токио, судя по рассказам детей, все очень любят Кабуки. Здесь есть молодежное и даже женское Кабуки, что обеспечивает преемственность этого древнего вида искусства для следующих поколений. На владивостокскую сцену вышли юные актеры Кабуки, самому младшему из которых десять лет, а старшему – шестнадцать. Как рассказал руководитель этой детской группы, за сценой юным актерам помогает около 20 человек, в числе которых и их родители.

Юные актера Кабуки показали постановку «История братьев Сога – встреча во дворце самурая Кудо», в основу которого положена подлинная история двух братьев, потерявших некогда отца и желающих отомстить его убийце. На сцене представлена череда ярких персонажей. Это сами браться, которые после долгих трудностей и лишений нашли виновника гибели их отца, а также самурай, злодей, шут, прекрасная дама. Эта постановка в Японии обычно демонстрируется в новогодние дни, так что зрители Владивостока смогли окунуться в японскую праздничную атмосферу.

Она была довершена замечательным проходом юных артистов через зрительный зал, так что зрители искупали их в овациях и поближе рассмотрели эти экзотические персонажи. Многие воспользовались прекрасной возможностью сделать селфи вместе с японскими артистами Кабуки – без этого теперь никуда.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.