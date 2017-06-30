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Кинокомиссия Приморского края провела первый питчинг во Владивостоке
Из девяти проектов организаторы выбрали двух фаворитов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В четверг, 29 июня, в библиотеке «Бук» прошла защита кинопроектов местных режиссеров. Пять команд защищали свои проекты перед Кинокомиссией Приморского края. Сценарии фильмов разные, однако все их можно определить одной темой – любви. Во время защиты участники рассказывали ключевые моменты сюжета и отвечали на вопросы присутствующих.
«Питчинг был задуман не только для реализации идей местных талантов, но для взращивания необходимых специалистов, которых не хватает в крае. Еще на процессе обсуждения съемок, когда их планируют провести во Владивостоке, режиссеры спрашивают о местных специалистов: второй режиссер, второй оператор, осветитель и другие. Мы понимаем, что у нас их нет. Поэтому питчинг, который мы планируем сделать ежеквартальным. Станет инструментов подготовки местных таких специалистов», - рассказал руководитель Кинокомиссии Приморского края Дмитрий ШЕВЦОВ.
В настоящее время в Приморье закуплено оборудование, позволяющее производить профессиональную съемку. Также Кинокомиссия предоставит любому начинающему режиссеру: локации, список актеров и сделает необходимые разрешения на съемки.
Иван КРЫШАН.
Фото - Кинокомиссии ПК.
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