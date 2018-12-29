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Жителей Владивостока зовут на парные, но бесконтактные танцы
Во Владивостоке в праздничные дни жителей и гостей столицы Приморья приглашают на уроки аргентинского фольклора для начинающих
"Если вы никогда не танцевали, но видели, как весело, а порой и очень романтично танцуют другие, или вам просто любопытно, то ждём вас в клубе Nuestro 4 января, в пятницу, с 17.00 до 18.30, и 5 января, в субботу, с 14.30 до 16.00. Форма одежды любая, но для дам лучше широкие юбки. Обувь без каблука - ботинки, джазовки, балетки, чешки. Занятия можно посетить по абонементу или заплатив 600 руб. за 1 урок. Аргентинский фольклор - это парные бесконтактные танцы, но не обязательно приходить со своим партнёром, на уроках мы будем меняться, а иногда и танцевать все вместе", рассказывают организаторы.
Для чего нужно уметь танцевать фольклор?
- на милонгах по всему миру частенько включают чакареру или самбу (в том числе на милонгах Клуба Nuestro)
- смотреть приятно, но танцевать в разы приятнее
- фольклорные танцы развивают чувство ритма, музыкальность, пластичность движений и кое-что ещё.
В Аргентине, в отличие от России, народные танцы знают все и до сих пор их танцуют, их изучают в школе. Танцев более 100 видов, но в России танцуют около 15 видов (самые распространенные - чакарера, самба, гато, маламбо, эскондидо - chacarera, zamba, gato, malambo, escondido).
Чтобы научиться танцевать, достаточно запомнить несложную схему движений в каждом танце, а дальше начинается самовыражение, импровизация, история (одна на двоих), флирт, единение с музыкой.
Обязательна предварительная запись по клубному тел. 8-902-555-81-87.
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