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После капитального ремонта вновь зажег свои огни Владивостокский цирк

29 Декабря 2017, 15:25 | Приморье

Накануне Нового года состоялась премьера программы «Император львиц» под руководством лауреата международной цирковой премии «Мастер», обладателя всех высших наград на всемирном фестивале «Идол» Виталия СМОЛЯНЦА.

Этот дрессировщик хорошо известен не только благодаря интересной программе с дикими животными, но и высоким человеческим качествам, проявленным в сложной жизненной ситуации, когда, спасая человека, сам попал в страшную беду. Сегодня, год спустя после трагедии, Виталий Смолянец вновь выходит в манеж к своим львицам и тиграм, удивляя и восхищая зрителей искусством дрессуры и любовью к цирку!

И, конечно же, артисты Российского цирка демонстрируют захватывающие трюки, веселые репризы, яркие номера, все то, за что и взрослые и дети так любят цирковое искусство.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивостокский цирк 



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