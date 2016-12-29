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Историю Якутии представили во Владивостоке

29 Декабря 2016, 17:10 | Приморье

В Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького презентовали два новых тома серии исторических альбомов «Пути великих свершений».

Это уже пятый и шестой тома исторических альбомов, которые издаются по инициативе руководства Республики Саха (Якутия) владивостокским издательством «Русский остров». Тома «Якутия познает себя» и «Из глубин древности» посвящены истории Якутской экспедиции Академии наук СССР 1925-1930 гг. Экспедиция комплексно прорабатывала вопросы природных, биологических и человеческих ресурсов самого большого региона России; поиска и добычи полезных ископаемых, антропологии, этнографии и истории, культуры и обычаев народов, проживающих в Якутии. Итоги экспедиции сыграли огромную роль в социально-экономическом развитии республики и повлияли на развитие всей страны.

Напомним, в 2012 году издательство «Русский остров» выпустило два первых тома альбома «Пути великих свершений. Значение Якутии в освоении Дальнего Востока», посвященные 380-летию вхождения республики в состав России и 1150-летию российской государственности. Через два года вышли еще два тома: «Курс - Арктика» и «По пустыням и горам».

Если первый том серии начинается основанием в 1632 году города Якутска, ставшего форпостом дальнейшего продвижения России к Тихому океану, то с выходом 5-6 тома, где описываются события уже 1930-х годов, завершается практически вся история Дальнего Востока со времен прихода русских первопроходцев до нового времени.

Идея издания исторического альбома принадлежит постоянному представительству Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе. Над серией исторических книг под руководством Георгия НИКОНОВА работала редколлегия из авторитетных ученых Якутии, Приамурья, Камчатки, Сахалина, Магадана и Хабаровска. Все они являются членами Русского географического общества.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: книги  русский остров 



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