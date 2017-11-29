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Третьяковская галерея распахнула "Окна в Россию" во Владивостоке
В Приморской картинной галерее открылась выставка русской живописи XX века, на которой представлены более 50 работ из собрания Третьяковской галереи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Окна в Россию. Шедевры семи поколений» называется выставка, которая начала свою работу в помещении Приморской государственной картинной галереи 29 ноября, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Накануне организаторы рассказали об уникальном проекте, благодаря которому экспозиции русской живописи ХХ века смогли посмотреть жители многих российских городов – от Калининграда и Сочи до Красноярска и Владивостока.
Приморская столица стала финальной точкой полугодового проекта, посвященного 70-летию компании «Ингосстрах». Свой юбилей страховая компания красиво отметила замечательным подарком любителям живописи. Он стал возможен благодаря сотрудничеству с Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства. В каждом городе демонстрировалась уникальная в своем роде экспозиция, свой вклад вносили и принимающие музеи. Вот и Приморская картинная галерея буквально преобразилась для участия в этом проекте.
Как рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА, предложение генерального директора компании «Ингосстрах» Михаила ВОЛКОВА о сотрудничестве было принято сразу, «но только с одним условием – основная выставка проекта должна пройти во Владивостоке. Потому что для нас очень важен ваш город». И в связи с предстоящим созданием здесь филиала за текущий год это уже третья выставка из собрания Третьяковской галереи, которая показывается на платформе Приморской картинной галереи.
– Эта выставка стала для многих и для меня лично еще и окном, распахнутым вглубь Третьяковской галереи. Все работы, представленные здесь, в основном из фондов галереи и это не те работы, по которым многие судят и судили о таких художниках, как Сергей ГЕРАСИМОВ, Александр ГЕРАСИМОВ, Борис ИОГАНСОН и многие другие. Мы показываем в постоянной композиции менее 10% своей коллекции, а эта выставка открывает для многих новые имена и новое в искусстве тех мастеров, чье творчество вроде бы было знакомым, – сказала Зельфира Трегулова. – Работы созданы в различные периоды (от 20-х до 80-х годов), но им всем присуще одно свойство – это действительно окно, распахнутое, в мир, окно, распахнутое в природу. Окно или веранда, с которой ты можешь наблюдать личную приватную жизнь, понятие которой почти не существовало в советские годы. Тем не менее, эта живопись показывает, что она была. Очень многие из этих московских художников имели подмосковные дачи, мастерские, И эта жизнь на природе по-другому ориентировала их творчество. Для многих художников, которых считали исключительно официальными, это будет даже своего рода реабилитация.
Выставка пробудет во Владивостоке до 14 января 2018 года. Организаторы постарались создать образцовый проект, в соответствии со всеми современными музейными технологиями, он, как и в других городах, будет сопровождаться интересной образовательной программой. Посетителей ждут лекции и семинары с участием искусствоведов Третьяковской галереи и ИРРИ. Вход на все мероприятия бесплатный. Правда, для этого потребуется регистрация на сайте 70.ingos.ru.
Кураторы выставки предлагают зрителю отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в Россию. Это окно в мастерской художника с видами русских пейзажей, окно из деревенской избы, вид из самолета или иллюминатора пограничного корабля. Это незамысловатые букеты полевых цветов, которые так восхитительны в оконном проеме, побуждающие воспоминания о детстве, о лете, о счастье. У каждого есть возможность заглянуть в эти удивительные окна. В некоторых городах количество зрителей, посетивших экспозицию, превысило 20 тысяч.
Подробнее о выставке, открытой во Владивостоке, а также о планах работы Третьяковской галереи в Приморье читайте в интервью генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой в следующем номере деловой газеты «Золотоой Рог».
Ирина БАРАННИК.
Фото Наталья ТАНКОВИЧ.
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