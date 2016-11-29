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Поклонники поэзии вновь ждут Дмитрия Олейника во Владивостоке
Дмитрий Олейник может не сдержать своего слова и не выступить во Владивостоке 17 декабря из-за проблем с организацией, сообщает газета "Золотой Рог".
Проводить концерт негде, организаторов найти пока не получилось, сообщалось ранее на странице поэта в соцсетях. Пост с этой новостью через некоторое время был удален, а сам поэт сообщил, что поиски организаторов активно ведутся, и поклонникам пока не стоит расстраиваться.
Дмитрий Олейник – популярный среди молодёжи поэт. Его первое публичное выступление состоялось в 2011 году, и с тех пор стихи Олейника собирают поклонников в разных городах России, Украины и стран СНГ. В прошлом октябре поэт впервые посетил Владивосток. Погулял по городу, посмотрел на знаменитые мосты и прочитал свои стихи в Grace Café.
«Если я не приеду еще раз во Владивосток, то буду печалиться. Город не похож ни на какой другой, он прекрасен и впечатляющ. Сложно подобрать слова, если честно», - написал Дмитрий на своей странице в соцсети после встречи с фанатами. Он поблагодарил всех, кто помог в организации, и пообещал не только приехать в столицу Приморья ещё раз, но и посетить другие города Дальнего Востока.
Софья ПОДОШВЕЛЕВА.
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