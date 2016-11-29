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Во Владивостоке студенческие отряды отправятся "Назад в будущее"
2 декабря во Владивостоке в Синем зале кампуса ДВФУ состоится фестиваль танца «Назад в будущее», сообщает газета "Золотой Рог".
Приморское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (ПРО МООО «РСО» ) устраивает традиционный ежегодный фестиваль, в котором студотряды будут соревноваться в танцевальном мастерстве. Конкурс проводится уже в восьмой раз и является одним из самых массовых и захватывающих мероприятий. В этом году выбрана интересная тематика, широкая для полёта фантазии участников и интригующая для зрителей, - «Назад в будущее». Как и прежде, творческое соревнование будет проходить в трех номинациях: «Отрядный танец», «Истории улиц» и «Дыхание сцены». Для участия в конкурсе подано 44 заявки, но в финал прошли далеко не все.
До 2 декабря осталось совсем мало времени, и все участники усиленно репетируют, переживают и с нетерпением ждут выхода на сцену.
«Наш фестиваль подошел к финишной прямой, мы собираемся с последними силами, дошиваем костюмы, дочищаем проходки и работаем над мимикой. Совсем скоро узнаем, кто же станет победителем танцевального конкурса. До встречи в пятницу!» - приглашает всех желающих поболеть за участников Алексей Яковлев, комиссар ПРО «РСО».
Вход в Синий зал свободный, для прохода на территорию ДВФУ необходим паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Софья ПОДОШВЕЛЕВА.
Фото из архива фестиваля прошлых лет из соцсети «Вконтакте».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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