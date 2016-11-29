В Приморье ознакомительный просмотр телеканалов доступен пользователям "Интерактивного ТВ"

«Ростелеком» предлагает пользователям «Интерактивного ТВ» бесплатный ознакомительный просмотр телеканалов, которые не входят в подключенный пакет. Новая функция доступна клиентам компании в Приморском крае, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

За время ознакомительного просмотра пользователи могут оценить качество изображения и контент, а также принять решение о необходимости подключения.

Для запуска функции необходимо в разделе «ТВ» или в режиме просмотра выбрать из списка нужный телеканал. Ознакомительное вещание начнется автоматически, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе "Ростелекома".

«Ростелеком» регулярно расширяет возможности «Интерактивного телевидения», делая просмотр еще более персонифицированным и удобным. Сегодня мы рады представить клиентам новую функцию «ознакомительный просмотр». С ее помощью пользователю становится проще выбирать телеканалы, ведь сначала он может бесплатно посмотреть понравившиеся и уже после принять решение о подключении», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большее количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя. В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 70 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.

Ознакомительный просмотр доступен как пользователям «Интерактивного ТВ», так и «Интерактивного ТВ 2.0». Функционал распространяется на все телеканалы, за исключением тех, которые входят в пакет «Взрослый».

Получить дополнительную информацию об услугах и оформить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.