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Первая музыкальная премия Grink Music Awards пройдет во Владивостоке

29 Сентября 2016, 19:06 | Приморье

Вручение премии Grink Music Awards состоится 1 октября. Церемония пройдет на площадке Place (ул. Днепровская, 100) начало в 18 часов. Во время вручения на одной сцене выступят лучшие группы Дальнего Востока: Марлины, The Starkillers, Герои Комиксов, Антон Аношкин и Саша Ksandra. Хедлайнером события станет московская группа Glintshake, сообщает газета "Золотой Рог".

«Наша цель - поддержка региональных музыкантов. Раньше были хорошие фестивали и порталы, которые поддерживали дальневосточных музыкантов. Со временем их работа затухла. Тогда мы поняли, что можем возродить музыкальное движение. Первой нашей площадкой стал портал grink-city.ru, вторая наша офлайновая площадка — это премия Grink Music Awards», - рассказали организаторы проекта.

Добавим, что на премии выделено шесть номинаций: "Лучший рок-исполнитель", "Лучший исполнитель электронной музыки", "Лучший хип-хоп-исполнитель", "Лучший видеоклип", "Всегда первый" и "Открытие года". Победителей в каждой номинации будет по двое: зрительские симпатии и жюри. Победители получат уникальные возможности для продвижения своего творчества.

Напомним, что в течении месяца более 70 музыкальных коллективов Дальнего Востока приняли участие в открытом голосовании на портале Grink-city. В состав жюри вошли известные персоны современной музыки – успешные исполнители с ДВ региона, культурные деятели, продюсеры и многие другие.

Иван КРЫШАН. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: grink music awards 



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