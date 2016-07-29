Во Владивостоке пройдет всероссийская акция "Ночь кино"

Приморцы смогут посмотреть под открытым небом любимые фильмы «Легенда №17», «Батальонъ» и анимационную ленту «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", бесплатная демонстрация кинокартин пройдет в амфитеатре на Спортивной набережной Владивостока в рамках всероссийской акции «Ночь кино» с 27 на 28 августа.

Как сообщили газете "Золотой Рог" в департаменте культуры, именно эти ленты стали лидерами народного голосования, по итогам которого сформирован единый для всех субъектов список отечественных фильмов для показа в рамках акции «Ночь кино», которая пройдет во всех 85 субъектах Российской Федерации. Организаторами «Ночи кино» стали Министерство культуры РФ и Фонд кино.

«Бесплатные показы фильмов стартуют в 20.00 по местному времени в День российского кино, который с 2001 года, отмечается 27 августа», – сообщили специалисты департамента.

Отметим, в Приморье Год кино начался с прорывных решений – уже к осени здесь будет создана собственная киностудия. Эта работа будет завершена до начала 14-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдет в Приморье с 10 по 16 сентября.

Кроме того, в Приморье также будет разработана программа ремонта зрительных залов домов культуры. Губернатор Владимир Миклушевский дал соответствующее поручение департаменту культуры в ходе рабочего визита в Хорольский район 13 мая.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.