Во Владивостоке фильмом закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет драма с Данилой Козловским

Стали известны подробности XVI кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого»

До главного кинособытия Приморья остается три месяца – 21 сентября во Владивостоке стартует XVI международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого». По итогам первой пресс-конференции, посвященной этому событию, стали известны даты и некоторые подробности программы «Меридианов».

Первая пресс-конференция, посвященная «Меридианам Тихого», состоялась в неформальной обстановке. Были официально озвучены даты проведения фестиваля. В 2018-м «Меридианы» пройдут с 21 по 27 сентября, а президентом фестиваля станет Александр РОДНЯНСКИЙ. В состав основного жюри войдут российский режиссер Алексей ГЕРМАН-младший и известный филиппинский продюсер Бьянка БАЛЬБУЭНА. Для участия в традиционных кинотурах «Меридианы Тихого» посетят звезды российского кино – Ольга ПРОКОФЬЕВА, Владимир СТЕРЖАКОВ, Олег ХАРИТОНОВ, Игорь ПИСЬМЕННЫЙ.

Прием заявок на участие в конкурсной программе, по словам дирекции, уже завершен. В него вошли 1148 картин, присланных во Владивосток из 92 стран. Программа фестиваля обещает быть как никогда разнообразной. Так, значительно увеличилось количество фильмов из Африки – свои работы прислали Республика Конго, Гвинея-Бисау, Мозамбик. Программа «В фокусе» будет посвящена современной японской анимации. Особым событием станет также ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана, посвященная столетию шведского классика. Фильмом закрытия XVI «Меридианов» станет драма Ольги ЗУЕВОЙ «На районе» с Данилой Козловским в главной роли. Показ станет азиатской премьерой. А вот фильм открытия – еще не выбран.

Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатре «Океан», а также в залах «Босфор» и «Уссури» кинотеатра «Уссури». Открытый кинотеатр на Спортивной набережной познакомит зрителя с подборкой ярких внеконкурсных короткометражек. А в галерее «Арка» пройдет эксклюзивная фотовыставка, детали которой пока держатся в секрете.

Очередные «Меридианы» удивят не только киноразнообразием, но и уникальной образовательной программой: киносообщество ждет тренинг по питчингу (презентация кинопроекта с целью нахождения соинвесторов) и мастер-класс по монтажу от практикующих преподавателей Нью-Йоркской киноакадемии. Кроме того, независимый эксперт Киноакадемии выберет лучший короткометражный фильм. Призом станет недельная стажировка в одном из филиалов киноакадемии.