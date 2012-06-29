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Историю Уссурийского казачества можно увидеть в музее
В мемориальном доме-музее В.К.Арсеньева по адресу Арсеньева 7б 24 июня в 15.00 откроется выставка "За веру, царя и отечество", посвященная Уссурийскому казачеству.
Поводом для открытия выставки послужила юбилейная дата: 26 июня 2009 года будет отмечаться 120-я годовщина со дня основания Уссурийского казачества. Именно в этот день, 120 лет назад, Высочайшим указом Александра III Уссурийское казачество обрело статус самостоятельного войска, и началась его история, неразрывно связанная с историей освоения и заселения Дальнего Востока. Именно казаки стали первыми колонизаторами дальневосточных земель, испытав на себе все тяготы и лишения, связанные с судьбой первопроходцев. Они же стояли у истоков создания на Дальнем Востоке прочных охранных рубежей, защищали Отечество в ходе войн и боевых походов.
Мемориальный дом-музей В.К Арсеньева не случайно выступил инициатором создания такой выставки и размещения ее в своих стенах. Вся деятельность Арсеньева на Дальнем Востоке неразрывно связана с казаками. Казачьи отряды сопровождали Владимира Клавдиевича в экспедициях, часто сопряженных с невероятными трудностями и даже угрозой для жизни.
Используя материалы из фондов ПГИОМ им. Арсеньева, показать историю Уссурийского казачьего войска с момента его основания и вплоть до 1922 года. А также, привлекая материалы, предоставленные казаками Владивостокского округа УКВ, показать современный этап развития казачества, его возрождение в конце двадцатого века и преемственность традиций.
На экспозиции будут представлены уникальные документы, фотографии, историческая символика и атрибутика казачьего войска. Посетителей выставки будут ждать интересные экскурсии, а так же представления, подготовленные народным ансамблем.
Организаторы выставки выражают особую благодарность атаману Уссурийского казачьего войска - Полуянову Виталию Алексеевичу и атаману приморского отдела Уссурийского казачьего общества - Доценко Игорю Геннадьевичу.
«Золотой Рог».
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