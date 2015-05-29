Летопись семьи Янковских издадут во Владивостоке

В серию книг войдут уникальные дневники и фотографии, сохраненные потомками одного из первоосвоителей Приморья

История семьи Янковских, оставившей значимый след в дореволюционной истории Приморского края, вскоре будет упорядочена и представлена читателям. Издательство «Рубеж» готовит к изданию в 2015 году сразу несколько новых книг, фотоальбомов и календарей, посвященных 140-летию дела Янковских на Дальнем Востоке, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Историко-образовательный издательский проект «Янковские. На крайнем востоке России» обещает стать заметным событием в культурной жизни Приморья, к которому уже сейчас проявляют интерес меценаты.

Три поколения семейства, начиная с польского дворянина Михаила Ивановича ЯНКОВСКОГО (1842-1912 г.), который основал свое предприятие в Приморье в 1875 году, прожили яркую жизнь, оставив после себя богатый архив. Ранее издательством «Рубеж» уже были изданы литературные произведения внука Михаила Янковского - Виталия (1911-2010), насыщенные дальневосточной экзотикой и отчасти проливающие свет на историю известной семьи. Причем тиражи его произведений пользовались успехом не только на Дальнем Востоке, но и в Москве, поэтому «Рубеж» намерен сделать дополнительный тираж. Планируется, что в рамках юбилейной серии выйдут большой фотоальбом в футляре, третья книга трехтомника «Янковские. Дальневосточная эпопея», книга Виктории Янковской «Это было в Корее», подарочный фотоальбом «Сидеми. Янковские. 1880-1922г.», перекидной календарь.

- Подобного проекта, который реализовывается с широким привлечением общественности и деловых людей, у нас еще не было, - рассказал директор издательства «Рубеж» Александр КОЛЕСОВ. По его словам, к реализации проекта уже подключились Приморская торгово-промышленная палата и депутаты Думы Владивостока. Не исключено также, что издательство прибегнет к сбору денег через интернет. Печатать все издания серии предполагается в Китае, где себестоимость ниже.

- Существует идея дать возможность большому кругу людей почувствовать себя меценатами, поучаствовав в издании новой серии и прикоснувшись к истории Приморья и Владивостока, - отметил депутат гордумы Михаил ВЕСЕЛОВ. - Хотелось бы сделать эту серию «всенародным» изданием, в котором поучаствовал бы и социально ответственный бизнес. Не хотелось бы выпускать такие интересные серии десятилетиями.

По словам Александра Колесова, все книги новой серии будут проиллюстрированы редкими фотографиями, документами, картами, рисунками и предметами быта из фондов музея им. В.К. Арсеньева, а также архива издательства «Рубеж». Кроме того, представитель четвертого поколения Янковских, проживающий в Калифорнии Орр ЧИСТЯКОВ, передал издателям дневники, письма и альбомы своих именитых предков (эти материалы также войдут в новую серию. - Прим. автора). Среди переданного приморскому краеведу Елене СЕРГЕЕВОЙ - тетради невестки Михаила Янковского Маргариты, переписка членов семьи после отъезда из Сидими в 1922 году и многое другое. Есть и уникальная рукопись рассказа, написанного Маргаритой Янковской еще в Сидими. Кстати, значительная часть архива уже оцифрована, однако до момента издания юбилейной серии книг о Янковских размещать в интернете ее не планируется.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.