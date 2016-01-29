Первой выставкой приморского Эрмитажа во Владивостоке станет коллекция экспонатов "Век Екатерины"

О работе над созданием в Приморье центра-спутника государственного музея Эрмитаж рассказала директор Приморской государственной картинной галереи, искусствовед Алена Доценко.

По словам руководителя проекта по созданию центра во Владивостоке, дважды в год в спутнике Эрмитажа, создаваемом на базе Приморской картинной галереи, будут размещаться тематические выставки одного из лучших государственного музеев страны. Первой из них станет «Век Екатерины».

«Императрица, знаменитая своей просветительской деятельностью, считается основательницей знаменитого музея. Екатерина ценила настоящие произведения искусства и не жалела на это средств. Именно в ее царствование коллекция Эрмитажа пополнилась бесценными произведениями Микеланджело и Рафаэля, которые, к сожалению, были проданы после революции», – отметила Алена Доценко.

Выставка будет представлена не только предметами изобразительного искусства 18 века, портретами императрицы и ее сподвижников, личными вещами, но и предметами декоративно-прикладного творчества, скульптурой и графикой.

Вслед за выставкой русского искусства в Приморье приедут и шедевры мирового искусства, работы знаменитых итальянских и испанских мастеров, выставки с археологическим уклоном, например, «Мир кочевников», с демонстрацией экспонатов, свидетельствующих об истории и быте древних народов, и многие другие.

Но приморский Эрмитаж не только подарит Приморью редкие выставки коллекций государственного музея. Центр-спутник будет вести активную образовательную деятельность. Для этого будущие сотрудники приморского Эрмитажа пройдут стажировку в Петербурге, где познакомятся с историей музея и его экспонатов.

«На базе Эрмитажа будет создана мультимедийная библиотека, где мы организуем лекции лучших экспертов по уникальным материалам, экскурсии для всех категорий населения, начиная от детей младшего школьного возраста до профессионалов. Планируем организовать молодежный клуб, клуб волонтеров детский центр», – поделилась Алена Доценко.

Кроме того, в рамках работы приморского спутника регулярно будут проводиться Дни Эрмитажа. В Петербурге каждый декабрь это мероприятие привлекает тысячи поклонников из многих стран мира. Первое такое мероприятие пройдет в Приморье уже в этом году.

«Мы планируем провести в крае Дни Эрмитажа осенью 2016 года. В рамках мероприятия мы расскажем о будущей работе приморского центра, проведем видео-конференцию с государственным музеем, а также проведем презентацию «История одного шедевра». Экспонат пока держим в секрете», – отметила она.

Директор Приморской картинной галереи добавила, в прошлом году в Приморье прошла совместная с хабаровским музеем выставка «Неизвестный Эрмитаж», в рамках которой зрителям были представлены уникальные произведения, переданные государственным музеем в фонд галереи в 30-х годах прошлого века.

В 2017-2018 годах в России откроется сразу три центра-спутника – Сибирский центр в Омске, Уральский в Екатеринбурге и Дальневосточный спутник музея во Владивостоке.

Приморский центр обещает стать одним из самых интересных, в том числе благодаря зданию, выбранному под размещение Эрмитажа, ведь его великолепие требует соответствующего оформления.

Торговый дом «Кунст и Альберс» постройки 1903 года в стиле романтический модерн – памятник архитектуры, одно из красивейших зданий в историческом центре Владивостока. Он заслуживает отдельного внимания. Здание возведено по чертежам знаменитого русского архитектора Владимира Плансона, автора многих архитектурных памятников Владивостока.

За 113-летнюю историю торговый дом много раз менял свое содержание. Своеобразный закрытый клуб для элиты Владивостока успел побывать столовой, гостиными, бальным залом, бильярдной и библиотекой. В советское время здесь размещался отдел труда, лечебное учреждение, физиотерапевтический институт, преобразованный в 1955 году в Приморскую краевую больницу физических методов лечения.

Но в здании сохранилась большая часть исторического интерьера: тяжёлые старинные двери, вычурная лепнина, чугунные колонны и лестницы с мраморными ступенями, лестничные пролёты, выложенные разноцветной плиткой.

Как отметила Алена Доценко, одна из главных задач при реставрации помещения – сохранить оригинальный стиль и дизайн памятника архитектуры, вернуться к первоначальному интерьеру.

«Прекрасные чугунные колонны, например, никогда не выкрашивали в черный, как в советское время, их предстоит очистить от краски. А чудесная лепнина не покрывалась позолотой», – добавила она.

Площадь выставочных залов составит 600 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше, чем помещения Сибирского и Уральского спутников Эрмитажа.

По мнению директора государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, приморский филиал станет одним из лучших центров-спутников в стране.

Отметим, реставрация помещений будущего приморского Эрмитажа начнется в этом году.

Напомним, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Владивосток» было подписано Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским 19 июня 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

По мнению главы региона, подписанное соглашение – новая страница в укреплении культурных связей.

«Наши города – Владивосток и Санкт-Петербург – близки по духу. Приморцы трепетно относятся к начинаниям в области культуры. Создание филиала Эрмитажа во Владивостоке имеет общегосударственное значение, проект направлен на культурный рассвет всего Дальнего Востока и укрепление русских традиций в АТР», – подчеркнул Владимир Миклушевский.