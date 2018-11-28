Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке состоится открытый урок по аргентинскому танго
28 Ноября 2018, 14:59 | Приморье
Свои первые танго-шаги жители и гости Владивостока смогут сделать 1 декабря
1 декабря, в субботу, с 19.30 до 21.00 в Клубе танго Nuestro (ул. Пограничная, 15а (ост. Крайбольница) пройдет открытй урок по аргентинскому танго для тех, кто давно мечтал, но не знал, с чего начать.
На танцевальном уроке расскажут, почему тысячи людей по всему миру танцуют аргентинское танго, покажут танго-импровизацию от педагогов клуба. Желающие смогут почувствовать, как без слов предложить движение партнеру и как его услышать, и сделают свои первые танго-шаги.
"Танго - это, в первую очередь, социальный танец. Многих привлекает именно возможность общения с новыми друзьями. Разные люди из разных сфер нашли себя в этом танце. Помимо поддержания физической формы, это возможность для творчества и самовыражения", - рассказали организаторы события газете "Золотой Рог".
Вход абсолютно свободный.
На все вопросы ответят по тел.: 255-81-87, 8-914-707-74-53. Сайт клуба www.nuestro.ru
На все вопросы ответят по тел.: 255-81-87, 8-914-707-74-53. Сайт клуба www.nuestro.ru
Автор:
Новости тематики
- Во Владивостоке состоится открытый урок по аргентинскому танго
- В поезде Москва – Владивосток открылась экспозиция о великих русских путешественниках
- Во Владивосток вновь приходит большой джаз
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- Блюграсс-квартет Scratchdog Stringband из США сыграет концерты в Хабаровске, Находке и Владивостоке
- Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
- Объявлен международный состав жюри XVI кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится открытый урок по аргентинскому танго
- Журналист из Приморья стал победителем Национальной литературной премии "Золотое перо Руси"
- Приз зрительских симпатий Международного джазового фестиваля во Владивостоке остался дома
- Театр начинается с финансирования
- Приморцам могут устроить "холодную"
- В поезде Москва – Владивосток открылась экспозиция о великих русских путешественниках
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Джазовый коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band выступит на фестивале во Владивостоке
- Владивосток вручит приз зрительских симпатий лучшим джазменам
- Во Владивосток вновь приходит большой джаз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
Loading...