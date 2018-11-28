Во Владивостоке состоится открытый урок по аргентинскому танго

Свои первые танго-шаги жители и гости Владивостока смогут сделать 1 декабря

1 декабря, в субботу, с 19.30 до 21.00 в Клубе танго Nuestro (ул. Пограничная, 15а (ост. Крайбольница) пройдет открытй урок по аргентинскому танго для тех, кто давно мечтал, но не знал, с чего начать.



На танцевальном уроке расскажут, почему тысячи людей по всему миру танцуют аргентинское танго, покажут танго-импровизацию от педагогов клуба. Желающие смогут почувствовать, как без слов предложить движение партнеру и как его услышать, и сделают свои первые танго-шаги.

"Танго - это, в первую очередь, социальный танец. Многих привлекает именно возможность общения с новыми друзьями. Разные люди из разных сфер нашли себя в этом танце. Помимо поддержания физической формы, это возможность для творчества и самовыражения", - рассказали организаторы события газете "Золотой Рог".