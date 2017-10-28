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Литературный проект Владивостока "Кот Бродского" отпраздновал первый юбилей

28 Октября 2017, 18:05 | Приморье

27 октября во Владивостоке прошёл уже десятый выпуск «Кота Бродского», хотя первый был не так давно – в марте 2016 года.

За это время проект приобрёл большую популярность среди читающей молодёжи, с каждым новым шоу зрителей становится всё больше. Людей, трудящихся над проектом тоже стало больше: раньше была одна Ольга Аристова, а теперь это дружный коллектив из десяти человек – тоже читающая молодёжь.

«Кот Бродского» - это литературное стендап-шоу. Четыре человека рассказывают о книгах, которые достались им случайным образом. Месяц участники готовятся, а потом в интересной форме делятся впечатлениями со зрителями. Каждого участника оценивает жюри – приглашённые эксперты из сферы литературы, культуры и образования. Они же выбирают победителя.

Темой октябрьского «Кота» стала цитата из произведения Сергея Довлатова «Зона»: «Путь к добродетели лежит через уродство».

Участниками шоу стали: Артём Кардава, студент, руководитель клуба дебатов ДВФУ с романом Ч. Паланика «Невидимки»; Дарья Кравченко, студентка и поэт, представила роман Дж. Фаулза «Коллекционер»; Константин Киреев, юрист-путешественник с рецензией на книгу «Эффект люцифера» Ф. Зимбарго; Наталья Вариводова, работник в сфере интернет-рекламы с рассказом о романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».

Победителем десятого выпуска «Кота Бродского» стала Наталья Вариводова. Несмотря на то, что доставшаяся ей книга оказалась далеко не самой лёгкой и интересной, Наталья весело и живо рассказала о ней.

Ольга Аристова, руководитель «Кота Бродского», рассказала, что у проекта большие планы, многие из которых уже осуществляются: «Мы растём и расширяемся: недавно провели выпуск в Находке, скоро «Кот» приедет в кампус ДВФУ в рамках фестиваля наук, также в ДВФУ появится и свой «Кот». Мы сделали интернет-журнал, а теперь и канал на YouTube. А ещё мы решили поэкспериментировать и теперь будем снимать и показывать ролики с интересными и смешными обзорами книг. Первый с Марией Кравцовой уже показали на десятом выпуске, судя по отзывам, зрителям очень понравилось».

«Кот Бродского» - уникальный интеллектуальный проект во Владивостоке. Как говорят организаторы, после его посещения хочется читать, и уже поэтому стоит на него сходить хотя бы раз, если вы ещё этого не сделали.

На фото: Ольга Аристова, руководитель «Кота Бродского».

Софья Подошвелева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

 

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Теги: литература  стендап-шоу  Кот Бродского 



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