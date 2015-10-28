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Во Владивостоке свои работы представит автор уникальных снимков Довлатова, Бродского, Барышникова
28 Октября 2015, 14:41 | Приморье
3 ноября в 17.00 в галерее современного искусства «Арка» состоится открытие фотовыставки «Друзей моих прекрасные черты» известного русско-американского фотографа и театрального критика Нины Аловерт, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Генеральном консульстве США.
Госпожа Аловерт представит уникальные снимки знаменитых деятелей русской культуры - Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова и многих других представителей русской диаспоры в США - сделанные ей в течение более чем 30 лет своей жизни и работы в Америке.
Организация этого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке и галереи современного искусства «Арка».
Нина Николаевна Аловерт широко известна во всем мире как авторитетный эксперт в области балетного искусства и признанный мастер театральной фотографии. Ее книги издавались в США и России, ее статьи и снимки публикуются в ведущих изданиях мира, ее персональные выставки проходили в таких крупнейших выставочных комплексах, как Галерея Линкольн Центра в Нью-Йорке, Ленэкспо в Санкт-Петербурге, Крокус-Экспо в Москве. Снимки мастеров балета, которые работали и работают на Западе и в России представляют значительную часть экспозиции владивостокской выставки.
Отдельная строка в творческой биографии и жизни Нины Аловерт - сотрудничество с русскоязычной прессой США, в частности, газетой «Новый Американец» под руководством Сергея Довлатова. Поэтому в оформлении многих книг С. Довлатова, издаваемых в России, США и других странах, как правило, используются фотографии Нины Аловерт, запечатлевшие уникальные моменты в жизни писателя, его друзей, коллег и знакомых. Посетители галереи «Арка» смогут увидеть многие из этих снимков.
Помимо открытия выставки в галерее «Арка», Нина Аловерт планирует выступить с презентацией для слушателей городского лектория «Луч-5», встретиться со студентами и преподавателями Дальневосточной Академии искусств и посетить Приморский театр оперы и балета.
Во время визита во Владивосток Нина Аловерт также надеется пополнить коллекцию своих фоторабот и рассказать о городе американской аудитории:
«Когда я получила приглашение консульства показать свои работы во Владивостоке, то заволновалась не только я, но и мои друзья и знакомые, - рассказывает мастер – Ты, говорят мне все, главное не забудь фотоаппарат взять! Никто из нас во Владивостоке не был, но все слышали, что это красивый город, что это культурный город, ну, словом, особенный. Для меня эта поездка – путешествие на край света, в незнакомую и удивительную страну, где-то на краю Ойкумены....».
«Кроме всего прочего, этот проект для меня очень интересен с точки зрения человеческих отношений,- подчеркивает Нина Аловерт. - Встреча с новыми людьми для меня всегда особенно интересна. Я хочу познакомить их с фотографиями тех замечательных, тех талантливых людей, которых я любила и люблю. Вне зависимости от того, где они живут и работают».
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Теги: фотографии культура выставка США
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