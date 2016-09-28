Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Известный актер Александр Кузнецов проведет во Владивостоке открытые лекции
Лекции во Владивостоке пройдут в рамках фестиваля «Мое кино», сообщает газета "Золотой Рог".
С 29 сентября по 2 октября пройдет VI фестиваля-конкурса любительского киноискусства «МОЁ КИНО», в рамках фестиваля состоится ряд образовательных программ. В течение четырех дней все желающие смогут посетить бесплатные образовательные лекции на различные темы, связанные с кино, сообщает деловая газета «Золотой рог».
Несколько лекций прочитает актер Александр Кузнецов, известный по фильмам «Приморский бульвар», «Беспредел», «Бой с тенью» и многие другие.
Для получения аккредитации на посещение лекций необходимо пройти онлайн регистрацию по ссылке.
Добавим, что в рамках фестиваля состояться и другие лекции, а также показ немого кино, конкурс видеоклипов «My clip», презентация портала «Кино Приморья». Подведение итогов пройдет 2 октября в 18.30 в кинотеатре «Уссури».
Фото – Приморский краевой центр народной культуры.
Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Известный актер Александр Кузнецов проведет во Владивостоке открытые лекции
- Сергей Довлатов "вернулся" во Владивосток в день рождения Нины Аловерт
- Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя
- Мариинский театр выступил во Всероссийском детском центре "Океан"
- Путешествие с цесаревичем: 125 лет спустя
- Юные таланты поедут учиться балету в Петербург
- Первый Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" соберет в Приморье ведущих солистов
- В Приморье собираются открыть филиал Русского музея
- Во Владивостоке можно приобрести диски лейбла "Мариинский"
- Жителям Уссурийска подарили памятник и сквер имени Пушкина
Новости раздела
- Известный актер Александр Кузнецов проведет во Владивостоке открытые лекции
- Сергей Довлатов "вернулся" во Владивосток в день рождения Нины Аловерт
- Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- Генеральный директор Приморского центра народной культуры рассказал о подготовке культурной программы ВЭФ
- Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В NASA поменяли даты знаков Зодиака
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
- Самолет, летевший во Владивосток, совершил аварийную посадку
- Работающим пенсионерам вот-вот перестанут платить пенсии
- Скоро россияне сами будут заботиться о своей пенсии
- Коммуналка опять подорожает
- Владельцы "дальневосточных гектаров" в Приморье пока больше похожи на фантазеров, чем на бизнесменов