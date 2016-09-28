Известный актер Александр Кузнецов проведет во Владивостоке открытые лекции

Лекции во Владивостоке пройдут в рамках фестиваля «Мое кино», сообщает газета "Золотой Рог".

С 29 сентября по 2 октября пройдет VI фестиваля-конкурса любительского киноискусства «МОЁ КИНО», в рамках фестиваля состоится ряд образовательных программ. В течение четырех дней все желающие смогут посетить бесплатные образовательные лекции на различные темы, связанные с кино, сообщает деловая газета «Золотой рог».

Несколько лекций прочитает актер Александр Кузнецов, известный по фильмам «Приморский бульвар», «Беспредел», «Бой с тенью» и многие другие.

Для получения аккредитации на посещение лекций необходимо пройти онлайн регистрацию по ссылке.

Добавим, что в рамках фестиваля состояться и другие лекции, а также показ немого кино, конкурс видеоклипов «My clip», презентация портала «Кино Приморья». Подведение итогов пройдет 2 октября в 18.30 в кинотеатре «Уссури».

Фото – Приморский краевой центр народной культуры.

Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.