Приморье идет по стопам Голливуда

Регион планирует стать азиатским кинохабом

Мировая киноиндустрия находится в постоянном поиске новых локаций для съемок, и Приморский край может стать настоящей находкой для кинокамер. Азиатские режиссеры пытаются передать через картины, отснятые в регионе, европейские виды и русскую душу, в то время как российских кинопроизводителей привлекает азиатский колорит. В итоге Приморский край все чаще становится съемочной площадкой.

О том, какую роль в этом процессе занимает первая государственная кинокомиссия в России Деловой газете «Золотой Рог» рассказал ее руководитель Дмитрий ШЕВЦОВ.

– Развитие киноиндустрии Приморского края и появление Владивостока на больших экранах началось еще 10 лет назад, – начал разговор руководитель кинокомиссии Приморского края Дмитрий Шевцов. – С 2008 года локации региона ежегодно фигурируют в двух-пяти проектах российских и азиатских кинорежиссеров. До 2017 года эти проекты сопровождала коммерческая структура, задачи которой были схожи с кинокомиссией Приморского края. Теперь взаимодействие с режиссерами и съемочными группами стало зоной ответственности государственного органа.

– Что именно входит в задачи кинокомисии?

– Кинокомиссия Приморского края оказывает помощь в организации съемок: проводит кастинги, предоставляет в аренду оборудование, привлекает к съемочному процессу необходимый персонал, подбирает локации. Наша команда может по желанию режиссеров организовать трансфер, проживание и даже питание на съемочной площадке. В общем, мы создаем комфортные условия для кинокомпаний, чтобы они возвращались в Приморский край с очередным проектом. Кстати, на аналогичную помощь могут рассчитывать и местные киногруппы.

В регионе также введена система рибейтов, которые позволяют за счет краевого бюджета вернуть российским продюсерам часть затрат на съемки фильма. Это очень полезный инструмент, который успешно используют во всем мире для привлечения съемочных групп. К сожалению, в Приморье он требует доработки. Во-первых, субсидия доступна только российским кинопроизводителям. Во-вторых, нет четкого понимания размера рибейта и сроков его получения – если фильм снят в сентябре, то продюсер сможет получить деньги только через два года. Поэтому данный инструмент пока не пользуется популярностью и не становится драйвером привлечения режиссеров в регион.

– Кинокомиссия Приморского края стала первой в России, поэтому ее команде пришлось делать первые шаги в этой сфере киноиндустрии. Переняли ли другие регионы ваш опыт?

– В России стартовала волна кинокомиссий, и мы оказываем большую информационную поддержку коллегам из других регионов. По нашим подсчетам, более 10 субъектов уже создали свои кинокомиссии. Из них можно отметить Калининградскую область, которая идет с нами в ногу. Они учли наши ошибки в создании системы рибейтов, и у них этот инструмент работает эффективнее. Запустилась и Московская кинокомиссия, обладающая большими бюджетами. Но по международным стандартам работает только кинокомиссия Приморского края. В других регионах мы чаще наблюдаем, что данный орган становится скорее совещательным и решает, какому режиссеру предоставить субсидию, а какого оставить без рибейта. Обзавестись структурой, аналогичной структуре Приморья, которая помогает организации съемок, коллеги не спешат.

– У каких режиссеров пользуется популярностью Приморский край?

– Регион вызывает интерес у российских съемочных групп – в основном московских, а также у кинопроизводителей стран АТР. К сожалению, основной локацией для киносъемок остается Владивосток, территория Приморья интересует только 1% режиссеров. Это связано и с логистической составляющей – в столице проще разместить группу: здесь есть гостиницы и транспорт. Безусловно, хотелось бы, чтобы кино снималось и в Уссурийске, и в Находке, но пока Владивосток занимает лидирующую позицию. При этом столица Приморья и для российских, и для иностранных кинопроизводителей является мифическим по восприятию городом.

– С какими стереотипами о Владивостоке вы столкнулись при общении с российскими и иностранными съемочными группами?

– Россияне хотят передать через Владивосток дух Азии, а жители АТР – атмосферу России. В итоге, в последнее время русские кинематографисты снимают во Владивостоке фильмы про китайскую мафию, а китайские – про русскую. Даже заявки на локации приходят идентичные: не так давно получили уже четвертый сценарий со сценой захвата бандитов в порту. Также Владивосток оказывается нетипичным российским городом для иностранных съемочных групп. Уже второй китайский проект перекочевал в Хабаровск, который в представлении режиссеров является более классическим российским городом с множеством храмов и ровным ландшафтом.

– Кинокомиссия Приморского края вступила в Международную Ассоциацию азиатских кинокомиссий Asian Film Commission Network (AFCNet). Осуществляете ли вы совместные проекты?

– Мы акцентируем внимание на АТР и планируем продвигать Приморье как интересную локацию на этом рынке. Азиатские коллеги заинтересованы в сотрудничестве и приглашают нас на кинофестивали, в рамках которых мы можем презентовать Приморье. Сейчас ведем организационную работу по созданию киноальманаха «Inside Asia» («Внутри Азии»). По задумке этот проект предполагает международный обмен режиссерами, итогом которого станет сборник коротких новелл, демонстрирующих красоту Азии. Мы также планируем со временем представить Приморский край как кинохаб, который сможет объединить азиатских и российских продюсеров. Сегодня и те, и другие ищут выход на новые рынки, поэтому испытывают друг к другу взаимный интерес. Мы хотим стать мостом, который даст толчок развитию совместных кинопроектов.

– Кинопроизводственный процесс предполагает большие траты на территории локации. Какой след в экономике Приморья оставляют съемки?

– Один день съемок может оставлять на территории миллионы рублей, а голливудские проекты – миллионы долларов. Ведь в кинопроизводстве задействованы сферы обслуживания: общепит, гостиницы, транспортные компании. Кинокомиссия Приморья также трудоустраивает местный персонал, что очень важно не только с экономической, но и образовательной точки зрения. Один день, проведенный на съемочной площадке заменяет месяц обучения в киношколе, поэтому мы всегда привлекаем актеров, светотехников и прочих представителей местной киноиндустрии к процессу съемок российских и иностранных режиссеров. Также мы продвигаем локальные бренды. Например, ряд китайских режиссеров проводили съемки на территории Игорной зоны. Когда эти фильмы посмотрят жители КНР, они получат информацию о том, что во Владивостоке существует казино. И мы стараемся, чтобы такие объекты чаще попадали в объектив кинокамер.

– В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, власти позиционируют Приморье как туристическую дестинацию на мировых рынках. Появление региона и местных локальных брендов на экранах кинотеатров по всему миру также способствует этому процессу?

– Действительно, деятельность кинокомиссии направлена на привлечение туристов в регион. Например, Пусан, ставший местом съемок фильма «Черная пантера», смог сделать из этого туристический бренд. Студия Marvel прислала городу статую главного героя фильма, которая стала местом паломничества туристов и фанатов этой киновселенной. На территории Приморья пока аналогичных объектов нет, но это скорее вопрос времени. Пока же у нас есть идея создать интерактивную карту региона, на которой мы укажем места съемок уже вышедших в прокат российских и иностранных фильмов. Думаю, это будет интересно туристам.





МНЕНИЕ

Владимир СИДЕНКО, продюсер, автор сценария и режиссер фильма «Смотрите, как красиво!»:

У нас в Приморье появилась первая в России кинокомиссия, и сейчас по ее стопам создаются подобные комитеты в других регионах страны. Местным кинематографистам с интересными проектами сотрудники кинокомиссии дают бесплатно съемочную аппаратуру, проводят специализированные мастер-классы, подсказывают, как правильно оформлять необходимые бумаги и документы для получения прокатных удостоверений и прочего.

В ведении кинокомиссии находится и финансовая поддержка режиссеров: достойный документальный фильм, в котором сквозит любовь к Приморью, и который будет способствовать брендингу территории, может претендовать на субсидии. Причем пользоваться поддержкой кинокомиссии могут все режиссеры: с опытом, без опыта и даже непрофессионалы. Думаю, работа такого органа поможет становлению киноиндустрии в Приморском крае и формированию киносообщества.

В любом случае, первый шаг сделан - мы уже создали свою киношную среду. И пусть это пока не совсем стабильное сообщество, но здесь всегда можно получить безвозмездную помощь в виде советов или даже проката оборудования. С другой стороны, идет поддержка властей - в кинокомиссии работают прекрасные молодые люди, незашоренные старческим маразмом. Уже сегодня можно отметить, что появилось много людей, которые не просто жаждут снимать кино, но и готовы начать его снимать.

На фото: Руководитель кинокомиссии Приморского края Дмитрий Шевцов обещает региону прибыль от большого кадра.

Фото Юрия РОГОВА

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток