Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сергей СТЕПАНЧЕНКО: Наш кинофестиваль сохраняет и переносит из года в год дух большой семьи
Перед отъездом в кинотур по Приморью Сергей СТЕПАНЧЕНКО, президент 9-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», дал интервью, которое опубликовано на сайте кинофорума.
- Сергей Юрьевич, за свою жизнь вы успели побывать и актером «Ленкома», и героем всенародно любимых фильмов, и режиссером, и Президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого». И всегда в разных городах. Где вы чувствуете себя уютнее всего?
- Конечно же, здесь. Владивосток – место, манящее к себе, родное, намоленное, пропитанное юностью и теплыми воспоминаниями. Все остальные города – как далекие тетки: они вроде бы родственники, но все-таки не близкие.
- «Меридианы Тихого» в следующем году отметят свой юбилей – 10 лет. Говорить об итогах прожитых лет принято в преддверии праздника. Каким он стал, спустя эти годы?
- Когда у вас есть детки, вы умиляетесь каждому их шагу, каждому месяцу, а затем году взросления. Точно такое же отношение у меня к фестивалю: он как ребенок. С точки зрения драматургии, все фестивали похожи друг на друга. Но тут другое: меняется качество, вырастают люди, которые его создают, становятся мудрее, опытнее. Все больше комплиментов слышат и волонтеры, и те, кто отбирает картины, и организаторы. Ну, и самое главное – фестиваль есть.
- Как вы думаете, появление фестиваля изменило город и его жителей? Стали ли люди лучше понимать кино, разбираться в драматургии, следить за тенденциями киноиндустрии?
- Как говорил классик, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Так и нам, конечно, не дано было знать, как отзовется фестиваль на культурном облике города. Но наверняка можно проследить, как это опосредованно отражается на людях. Мне известно, что они с нетерпением ждут фестиваля, говоря так: «Пока ничего более яркого у нас нет, и никакая другая конференция не переплюнула кинофорум». Для тех, кто занимается кинофестивалем - это лучшая похвала. Люди интересуются тем, кто приедет на фестиваль в этом году с трепетом и волнением. Однажды я уже говорил в одном из интервью, что один мой знакомый владелец престижного бутика заметил, что продажи вечерних платьев и дорогих костюмов в преддверии фестиваля увеличиваются очень заметно, значит, люди готовятся к празднику, прихорашиваются.
- Синяя дорожка ещё не раскатана, но уже можно сказать, что кинофестиваль начинается, и начинается с кинотуров. Как встречают актеров зрители Приморья, и что лично вы получаете от этих встреч?
- Людям, которые живут далеко от Владивостока, безусловно, нужны такие встречи. Они также хотят ощущения праздника, ждут внимания к себе и возможности лично оказаться в водовороте событий. И если они не могут прийти к фестивалю, то фестиваль к ним может. И это стоит популяризировать. Это наша индивидуальная особенность. У других фестивалей этого нет, а у нас есть, и мы этим гордимся. Формат у кинотуров уже устоявшийся. Конечно, это творческие встречи, на которых мы рассказываем о том, что нового происходит в мире кинематографа и театра. Мы всячески поощряем и даже настаиваем на двустороннем диалоге с залом. И зал, как правило, охотно отзывается.
- Сергей Юрьевич, ваша семья, насколько известно, приезжает на кинофестиваль вместе с вами…
- …Да, но они прибудут чуть позже, примерно 8 сентября.
- Приедет ваша жена, дети и даже внучка. Приятно видеть, что президент фестиваля сохраняет семейные ценности, и это создает особенную атмосферу «Меридианов», семьи, объединяющей всех в одном месте.
- Совершенно точно! Наш фестиваль имеет свою изюминку: он сохраняет и переносит из года в год именно этот дух большой семьи. Он пронизан чем-то иным, нежели обыкновенной встречей и провожанием гостей. Он не становится мероприятием, полным официоза, а сохраняется в таком виде, из которого дух семейственности не выветривается. И главное для нас – не растерять этого великого богатства…
Досье "ЗР": Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. «Меридианы Тихого» - это, прежде всего, конкурс полнометражного и короткометражного кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. Большая внеконкурсная программа, включает в себя: панораму современного кинематографа стран АТР за прошедший год, новое российское кино, а также ретроспективы всемирно известных режиссеров. Фестиваль дает возможность всем участникам этого праздника культуры и общения поделиться своим творчеством, опытом, идеями и творческими планами. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана.
Фото предоставлено дирекцией кинофестиваля.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Кто из знаменитостей выйдет первым на звездную дорожку "Меридианов Тихого" во Владивостоке?
Новости тематики
- Псы метельные
- Первая выставка Третьяковской галереи во Владивостоке представит около 50 шедевров
- Дальневосточный тур группа Filligar из Чикаго начнет с фестиваля V-ROX во Владивостоке
- Книжный дар от издательства "Валентин"
- Хэштэг: #СказаноНаКинофестивале
- В приморском поселке Кавалерово заработает 3D-кинотеатр
- Во Владивостоке студенческие отряды отправятся "Назад в будущее"
- Новый главный балетмейстер где только не работал
- Сходить в Приморский театр оперы и балета можно, не вставая с дивана
- Международная акция "Ночь музеев" в ЦСИ "Заря" пройдет под ритмы музыкантов Владивостока
Новости раздела
- Стала известна культурная программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Японский театр с 400-летней историей выступит во Владивостоке
- Во Владивостоке фильмом закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет драма с Данилой Козловским
- Приморская Мариинка ломает культурные стереотипы
- Приморские художники представили коллективный портрет Владивостока
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- "Миллион алых роз" во Владивостоке прозвучит с японским акцентом
- Галерея "Арка" представила печать на шелке
- Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке
- Культура под знаком "80"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда