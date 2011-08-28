Сергей СТЕПАНЧЕНКО: Наш кинофестиваль сохраняет и переносит из года в год дух большой семьи

Перед отъездом в кинотур по Приморью Сергей СТЕПАНЧЕНКО, президент 9-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», дал интервью, которое опубликовано на сайте кинофорума.

- Сергей Юрьевич, за свою жизнь вы успели побывать и актером «Ленкома», и героем всенародно любимых фильмов, и режиссером, и Президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого». И всегда в разных городах. Где вы чувствуете себя уютнее всего?

- Конечно же, здесь. Владивосток – место, манящее к себе, родное, намоленное, пропитанное юностью и теплыми воспоминаниями. Все остальные города – как далекие тетки: они вроде бы родственники, но все-таки не близкие.

- «Меридианы Тихого» в следующем году отметят свой юбилей – 10 лет. Говорить об итогах прожитых лет принято в преддверии праздника. Каким он стал, спустя эти годы?

- Когда у вас есть детки, вы умиляетесь каждому их шагу, каждому месяцу, а затем году взросления. Точно такое же отношение у меня к фестивалю: он как ребенок. С точки зрения драматургии, все фестивали похожи друг на друга. Но тут другое: меняется качество, вырастают люди, которые его создают, становятся мудрее, опытнее. Все больше комплиментов слышат и волонтеры, и те, кто отбирает картины, и организаторы. Ну, и самое главное – фестиваль есть.

- Как вы думаете, появление фестиваля изменило город и его жителей? Стали ли люди лучше понимать кино, разбираться в драматургии, следить за тенденциями киноиндустрии?

- Как говорил классик, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Так и нам, конечно, не дано было знать, как отзовется фестиваль на культурном облике города. Но наверняка можно проследить, как это опосредованно отражается на людях. Мне известно, что они с нетерпением ждут фестиваля, говоря так: «Пока ничего более яркого у нас нет, и никакая другая конференция не переплюнула кинофорум». Для тех, кто занимается кинофестивалем - это лучшая похвала. Люди интересуются тем, кто приедет на фестиваль в этом году с трепетом и волнением. Однажды я уже говорил в одном из интервью, что один мой знакомый владелец престижного бутика заметил, что продажи вечерних платьев и дорогих костюмов в преддверии фестиваля увеличиваются очень заметно, значит, люди готовятся к празднику, прихорашиваются.

- Синяя дорожка ещё не раскатана, но уже можно сказать, что кинофестиваль начинается, и начинается с кинотуров. Как встречают актеров зрители Приморья, и что лично вы получаете от этих встреч?

- Людям, которые живут далеко от Владивостока, безусловно, нужны такие встречи. Они также хотят ощущения праздника, ждут внимания к себе и возможности лично оказаться в водовороте событий. И если они не могут прийти к фестивалю, то фестиваль к ним может. И это стоит популяризировать. Это наша индивидуальная особенность. У других фестивалей этого нет, а у нас есть, и мы этим гордимся. Формат у кинотуров уже устоявшийся. Конечно, это творческие встречи, на которых мы рассказываем о том, что нового происходит в мире кинематографа и театра. Мы всячески поощряем и даже настаиваем на двустороннем диалоге с залом. И зал, как правило, охотно отзывается.

- Сергей Юрьевич, ваша семья, насколько известно, приезжает на кинофестиваль вместе с вами…

- …Да, но они прибудут чуть позже, примерно 8 сентября.

- Приедет ваша жена, дети и даже внучка. Приятно видеть, что президент фестиваля сохраняет семейные ценности, и это создает особенную атмосферу «Меридианов», семьи, объединяющей всех в одном месте.

- Совершенно точно! Наш фестиваль имеет свою изюминку: он сохраняет и переносит из года в год именно этот дух большой семьи. Он пронизан чем-то иным, нежели обыкновенной встречей и провожанием гостей. Он не становится мероприятием, полным официоза, а сохраняется в таком виде, из которого дух семейственности не выветривается. И главное для нас – не растерять этого великого богатства…

Досье "ЗР": Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. «Меридианы Тихого» - это, прежде всего, конкурс полнометражного и короткометражного кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. Большая внеконкурсная программа, включает в себя: панораму современного кинематографа стран АТР за прошедший год, новое российское кино, а также ретроспективы всемирно известных режиссеров. Фестиваль дает возможность всем участникам этого праздника культуры и общения поделиться своим творчеством, опытом, идеями и творческими планами. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана.

Фото предоставлено дирекцией кинофестиваля.



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