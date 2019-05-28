Литература спасет мир

День славянской письменности и культуры подчеркивает доминанту России в мировом масштабе

День славянской письменности и культуры является уникальным праздником. Ежегодно 24 мая воздается память русскому алфавиту, письму, языку и их создателям. Славянский алфавит лег в основу многих языков, поэтому европейцы тоже чествуют этот день. В 2019 году День славянской письменности отмечался уже в 33-й раз.

Об особенностях праздника газете «Золотой Рог» рассказал директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир», президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Александр ЗУБРИЦКИЙ:

- День славянской письменности и культуры – это праздник, который призывает отдать дань славянскому письму, обычаям наших предков и почтить память создателей славянских алфавитов Кирилла и Мефодия.

Появление собственной системы письма играет большую роль для нас, так как русский язык, как и украинский, создан на основе славянского алфавита кириллицы.

Благодаря тому, что Кирилл и Мефодий проделали большую работу, придав звукам славянского языка графическую форму, знания и переводы церковных книг, которые до этого были доступны только на чужих языках, стали распространяться по всему миру. Создание славянской системы письма дало толчок развитию литературного языка и книгоизданию у многих народов.







Как именно отмечают этот праздник в России и в мире?

В наши дни этот день не отмечают так же масштабно, как, например, Новый Год или 8 марта. Сегодня о нём знают и помнят школьники, преподаватели русского языка и литературы, библиотекари и некоторые чиновники.

А вот в древние времена этот праздник отмечался всеми славянскими народами. Но со временем, в результате разных исторических и политических событий, его перестали широко праздновать. Сначала Кирилла и Мефодия почитали только церкви, как равноапостольных святых, внесших огромный вклад в развитие христианства.

Возобновили празднование Дня славянской письменности и культуры славянские страны в разное время: чехи – в XIV веке, остальные народы – примерно в XIX веке.

Два брата, старший Мефодий (Константин) и младший Кирилл (Михаил), родились и выросли в многодетной, обеспеченной и глубоко верующей семье. Кирилл младше Мефодия на 12 лет. У них была прекрасная возможность получить хорошее образование.

Мефодий проходил военную службу, а затем десять лет правил славянским княжеством, что позволило ему познакомиться и изучить их язык. Но поскольку он слыл человеком верующим, он принял решение посвятить себя служению богу.

Кирилл с детства интересовался гуманитарными науками, знал несколько языков. Окончив обучение, стал хранителем церковных книг и читал курс лекций в Константинополе.

Кирилл также мечтал принять монашеский чин, поэтому приехал к брату, в монастырь, и вместе с ним стал изучать славянский язык. В монастырь часто приезжали служители из разных славянских государств, что позволило братьям отлично овладеть славянским языком. Они много времени уделяли чтению книг и молитв.

На основе азбуки греков они придумали славянскую глаголицу и кириллицу, а также осуществили перевод многих церковных книг, в том числе Священное Писание для богослужения.





Когда и где впервые стали отмечать этот праздник?

Впервые в наше время чествовать святых стали в 1857 году, в Болгарии. А в 1985 году прошли первые праздничные события в Советском Союзе, в Мурманске. Какого числа отмечать, вопрос не стоял. Отдали предпочтение тому же дню, что и до революции. Этот день стали отмечать ежегодно, но всегда, в качестве праздничной столицы, назначался новый город. Это были крупные города и столицы союзных республик. В 1991 году праздник получил официальный и государственный статус. С 2010 года все торжества проводятся в столице, с большим размахом, и выходят на более высокий уровень. А 10 лет назад во всех деловых документах он начал значиться как «Дни славянской письменности в Москве».

В чем особенность дня Кирилла и Мефодия?

Уникальность праздника состоит в том, что он является одновременно и христианским, так как чествуется день небесных покровителей — святых Кирилла и Мефодия, и светским – отмечается день рождения русского языка. Праздник организуется и проводится государственными учреждениями.

Как была выбрана дата празднования дня славянской письменности и культуры?

Русская церковь, Российской империи, долгое время не могла определиться, какого числа чествовать святых. Только в 1863 году высший духовный совет принял решение об 11 мая (24 по новому стилю). Празднование носит традиционный ежегодный характер, с конкретной датой, независимо от других православных праздников.

В годы революционных событий, а также в советский период про праздник забыли. Возрождение пришлось на 1986 год.

При том, что День славянской письменности и культуры считается официальным праздником, он не объявляется выходным, а является обыкновенным рабочим днем. Поэтому различные мероприятия проводятся в ближайшие выходные. В этом году он выпадает на пятницу – 24 мая, поэтому датами празднования считаются 25 и 26 мая. Почему выбран этот день - 24 мая - до сих пор ни лингвистам, ни историкам достоверно не известно.

Хочу еще раз подчеркнуть, что День славянской письменности и культуры — это поистине великий праздник. Он подчеркивает нашу культурную доминанту в мировом масштабе, ключевое значение русского языка и литературы для мирового сообщества. Именно на русском языке были написаны величайшие классические произведения. Именно российские великие писатели, такие как Толстой, Достоевский, Чехов, Гоголь и другие гениальные авторы творили на русском языке и были переведены затем на самые разные языки мира.

Сегодня русский язык вновь приобрел огромное значение в масштабах мировой культуры, он приветствуется во многих странах мира. Во многих странах проводятся серьезные конкурсы на поступление на факультеты русской филологии. Буквально на днях во Владивостоке были гости из стран АТР, в частности, - писатели из Китая из Вьетнама, которые отмечали, что они воспитаны на русской литературе. А представители писательского сообщества из Монголии в своем приветственном слове подчеркнули, что именно литература спасет мир. Я бы добавил - именно русская литература спасет мир, так как она – самая добрая, понятная, правильная и наполнена глубочайшим смыслом.

На фото: Уникальный праздник проходит в особенном формате.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ