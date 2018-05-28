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Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах
Жителей и гостей краевого центра приглашают на якутский национальный праздник встречи лета – Ысыах. Празднование состоится в предстоящую субботу, 2 июня, на берегу бухты Емар (детский лагерь «Юнга»). Вход свободный.
Представить гостям культуру, историю и богатые традиции народа из далекой Якутии приедут творческие коллективы и артисты театра эстрады Намского района.
«Гостей праздника ждут национальные спортивные состязания, конкурсы, выставка-ярмарка изделий народных промыслов, традиционный национальный круговой танец якутов Осуохай и многое другое», – рассказали в отделе по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока.
Праздник начнётся в 12 часов. Его организатором выступает постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.
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