Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах

Жителей и гостей краевого центра приглашают на якутский национальный праздник встречи лета – Ысыах. Празднование состоится в предстоящую субботу, 2 июня, на берегу бухты Емар (детский лагерь «Юнга»). Вход свободный.

Представить гостям культуру, историю и богатые традиции народа из далекой Якутии приедут творческие коллективы и артисты театра эстрады Намского района.

«Гостей праздника ждут национальные спортивные состязания, конкурсы, выставка-ярмарка изделий народных промыслов, традиционный национальный круговой танец якутов Осуохай и многое другое», – рассказали в отделе по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока.

Праздник начнётся в 12 часов. Его организатором выступает постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток