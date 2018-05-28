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"Ростелеком" представляет сервис "Мультискрин": смотри ТВ там, где удобно

28 Мая 2018, 09:15 | Приморье
 
«Ростелеком» предлагает бесплатный сервис «Мультискрин», который расширяет возможности «Интерактивного телевидения». Сервис объединяет до пяти экранов для просмотра ТВ и видеоконтента. Благодаря этому можно смотреть разные телеканалы на разных экранах, а также продолжать смотреть любимые фильмы за пределами квартиры на планшете или ноутбуке.
 
Отличительная функция нового сервиса – сохранение позиции просмотра при смене экрана: например, можно поставить программу на паузу на телевизоре, а продолжить просмотр в дороге на планшете с того же самого места. Трафик автоматически подстраивается под технические характеристики устройства и мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi (рекомендуемая скорость – от 2,5 Мбит/с).
 
Сервис позволяет смотреть до пяти различных телеканалов или фильмов одновременно на разных экранах: телевизоре, планшете, ноутбуке, смартфоне.
 
«Мультискрин» по умолчанию доступен всем абонентам «Интерактивного ТВ». Оплатив фильм или пакет каналов в интерфейсе приставки «Интерактивного ТВ» можно смотреть их на других экранах без дополнительной платы.
 
Чтобы воспользоваться сервисом «Мультискрин» абоненту «Интерактивного ТВ» достаточно авторизоваться, указав номер и код активации услуги «Интерактивное ТВ» (доступны в разделе «Мультискрин» меню ТВ-приставки).
 
Для использования сервиса на планшетах, смартфонах необходимо установить приложение «Интерактивное ТВ». После, в разделе «Мультискрин» указать номер и код активации услуги «Интерактивное ТВ». Для просмотра на ноутбуке, необходимо зарегистрироваться на портале itv.rt.ru.
 
Таким образом, «Интерактивное ТВ» с новым сервисом «Мультискрин», это:
 
* До пяти экранов вместо одного: телевизор, ноутбук, планшет, Smart TV с удобной сквозной авторизацией;
 
* Начал смотреть на одном экране – продолжил на другом! «Мультискрин» сохраняет позицию просмотра телеканала или другого контента при смене экрана; эфир можно ставить на паузу, перематывать или просматривать из архива;
 
* Множество отличного контента на любом экране: более 200 телеканалов, в том числе в HD-качестве, более 2 тыс. фильмов и сериалов в «Видеопрокате»;
 
* Удобно купить – просто заплатить: подписка на пакет телеканалов или покупка фильма – всего в несколько кликов, оплата – с лицевого счета;
 
* Доступно для любого интернет-пользователя, а не только для абонентов «Ростелекома»: даже если дома пока нет «Интерактивного ТВ», с помощью портала и приложений https://itv.rt.ru/ для планшетов и Smart TV, любой сможет «приручить» телевидение;
 
* Наконец, сам сервис «Мультискрин» предоставляется бесплатно: пользователь один раз платит за качественный теле- или видеоконтент – и далее этот контент можно бесплатно смотреть на других экранах.
 
Дополнительную информацию о сервисе «Мультискрин» можно получить на cайте tv.rt.ru или по бесплатному федеральному номеру 8 800 100 08 00.
 
Автор:
Теги: связь  Ростелеком  Мультискрин 



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